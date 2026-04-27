Villaguay: colocaron placas en domicilios de veteranos de Malvinas

En Villaguay se colocan placas en los domicilios de los Veteranos de Malvinas para rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional

La Municipalidad de Villaguay comenzó a colocar placas identificatorias en domicilios de los veteranos de la Guerra de Malvinas , en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 1.739/23 y su modificatoria N° 1.877/26.

La primera placa se colocó la semana pasada en Belgrano 2471, hogar del VGM Néstor Stagnaro , y tiene como objetivo rendir un homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía nacional, visibilizando su historia y manteniendo viva la memoria colectiva en cada barrio de la ciudad.

Villaguay placas veteranos de Malvinas (1)

La actividad contó con la presencia del presidente municipal, Adrián Fuertes; la viceintendenta, Dra. Diana Baccaro; concejales; secretarios municipales; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 “Félix de Olazábal”, Tte. Cnel. Ricardo Herger; representantes de instituciones y establecimientos educativos; y la Banda del Regimiento “Trompas de Orden Cosme Chiru”, junto a vecinos de la comunidad. Acompañaron, además, el veterano Néstor Stagnaro y demás Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad.

Villaguay placas veteranos de Malvinas (4)

Durante el acto, el veterano Néstor Stagnaro expresó: “Muy agradecido por este reconocimiento de la Municipalidad y del pueblo de Villaguay”, destacando también la importancia de la presencia y el acompañamiento de sus compañeros veteranos.

Villaguay placas veteranos de Malvinas (2)

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la concejal Judith Kohon, y la bendición fue impartida por el párroco Juan Cruz Hernández.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia los Veteranos de la Guerra de Malvinas, promoviendo acciones concretas que fortalezcan el vínculo entre la comunidad y su historia, e iniciando un camino que continuará, cada 15 días, reconociendo a quienes forman parte de nuestra identidad.