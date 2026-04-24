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Villaguay avanza con su cancha de hockey de césped sintético

El intendente Adrián Fuertes concretó la firma que permitirá iniciar la construcción de la primera cancha de hockey sintético de Villaguay

24 de abril 2026 · 11:33hs
Villaguay avanza con su cancha de hockey de césped sintético

Villaguay avanza con su cancha de hockey de césped sintético

Villaguay avanza con su cancha de hockey de césped sintético

La Municipalidad de Villaguay avanza con la construcción de su primera cancha de hockey de césped sintético. El Presidente Municipal Adrián Federico Fuertes, junto al secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, contador Gonzalo Devetter, y en presencia de representantes de la disciplina, concretaron la firma que permitirá dar inicio a este proyecto tan esperado por la comunidad deportiva.

Villaguay cancha de hockey césped sintético (2)

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De esta forma, la Municipalidad de Villaguay informa la adjudicación de la obra para la construcción de la nueva cancha de hockey de césped sintético en el Polideportivo Municipal, un paso histórico para el desarrollo del deporte local.

Villaguay cancha de hockey césped sintético (1)

Así mismo, se informa que a partir del próximo lunes 27 de abril darán inicio los trabajos en el predio, por lo que se solicita a vecinos, deportistas y transeúntes circular con precaución en las inmediaciones de Mosconi entre Solís y Tucumán, respetando las señalizaciones y restricciones.

Villaguay cancha de hockey césped sintético (1)

Además, se comunicó que las actividades que se desarrollan actualmente en la cancha de fútbol del Polideportivo se trasladan al predio ubicado frente al complejo. "Desde la gestión municipal se continúa apostando a la inversión en infraestructura deportiva, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental para la inclusión, la formación y el desarrollo de la comunidad", se indicó desde el municipio.

Villaguay Hockey sobre césped césped sintético Adrián Fuertes
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