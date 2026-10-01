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Nahuel Genez se suma a la enfermería de Patronato

El marcador de punta Nahuel Genez sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se perderá los próximos tres encuentros del Rojinegro.

1 de octubre 2026 · 16:13hs
Nahuel Genez se suma a la enfermería de Patronato

UNO / Delfina Silva

La victoria que edificó Patronato ante San Martín de San Juan dejó algunas secuelas. En este sentido, Nahuel Genez se sumó a la enfermería del Rojinegro. Los estudios médicos realizados al marcador de punta confirmaron el grado de la lesión que le impidió finalizar el encuentro ante el Verdinegro: sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha.

El futbolista surgido de la cantera de Boca Juniors picó al vacío cuando al elenco de barrio Villa Sarmiento se le presentó la posibilidad de contraatacar. Sin embargo, el lateral rápidamente detuvo su marcha y acusó una molestia física. Inmediatamente, fue reemplazado por Santiago Piccioni. Precisamente, Piccioni competirá con Facundo Heredia por ocupar la vacante que Genez dejará en la última línea.

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La lesión muscular marginará al lateral de los próximos tres compromisos. En consecuencia, se perderá el duelo del próximo domingo ante Chacarita, en Villa Maipú; el encuentro frente a Güemes de Santiago del Estero y la visita a Tristán Suárez.

Valentín Pereyra, a la par de sus compañeros

Por su parte, Valentín Pereyra formó parte del entrenamiento realizado este jueves en el estadio Grella. El mediocampista ofensivo fue reemplazado promediando la primera etapa del juego ante San Martín de San Juan como consecuencia de un fuerte traumatismo.

El entrenador Marcelo Fuentes esperará su evolución hasta último momento para determinar si continuará dentro del 11 inicial o si formará parte de la delegación que mañana se trasladará hacia Buenos Aires.

Valent&iacute;n Pereyra entren&oacute; a la par de sus compa&ntilde;eros.

Valentín Pereyra entrenó a la par de sus compañeros.

Por otro lado, Alejo Miró comenzó a trabajar a la par de sus compañeros luego de recuperarse del problema renal que le impidió actuar durante el último mes de competencia. La intención del cuerpo técnico será llevarlo de manera progresiva para que el juvenil pueda recuperar ritmo de competencia en el tramo final de la temporada.

La probable del Rojinegro ante Chacarita

Frente a este escenario, la probable formación de Patronato ante Chacarita sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Piccioni o Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Nahuel Genez Patronato Valentín Pereyra
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