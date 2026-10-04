Patronato, ante un partido que podría definir su futuro

En una final por la permanencia, Patronato visitará desde las 15.30 a Chacarita, por la fecha 32 de la Zona B.

Renzo Reynaga viene de marcar dos goles. El delantero es clave en este momento de Patronato.

Patronato está ante un partido de esos que pueden terminar siendo bisagra con el tiempo. El de este domingo es un encuentro clave para sus aspiraciones y sabe que la consigna está más que clara: no debe perder. El Negro visitará a Chacarita por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional del fútbol argentino.

El partido se jugará desde las 15.30, a puertas cerradas para el público ya que rige una sanción por parte de la Agencia de Prevención del Deporte (Aprevide). Pablo Dóvalo fue el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el partido más importante de la fecha. Como primer juez asistente estará Iván Aliende, como segundo árbitro asistente actuará Uriel García Leri; mientras que el cuarto árbitro será Elías Viglione.

Patronato marcha en la 16ª posición del grupo con 34 puntos, cuatro unidades más que su rival de turno, que está en la 17ª ubicación y está en puestos de descenso.

Cuando faltan cinco partidos (incluyendo el de este domingo) para terminar la Primera Fase, en Chacarita saben que está obligados a ganar para quedar a solo un punto del elenco paranaense.

Por esta razón, en la capital entrerriana son conscientes que un empate como visitante sería más que importante, no tanto por el punto que sumaría sino por mantenerle la ventaja de cuatro unidades al Funebrero, que ya no tendrá la oportunidad de descontarle de manera directa.

Si Patronato logra los tres puntos esta jornada, prácticamente quedaría con un pie y medio en la categoría, ya que le sacaría siete puntos a Chaca quedando en juego 12 unidades.

¿Cómo llegan a este compromiso?

El dueño de casa está atravesando un muy difícil presente deportivo e institucional. En San Martín hay un clima caliente, ya que saben que la posibilidad de que el equipo Tricolor descienda a la Primera B Metropolitana es fehaciente.

El equipo que dirige técnicamente Sergio Rondina viene de perder como visitante ante Colegiales por 2 a 1. Sobre el final de ese partido sufrió la expulsión del experimentado defensor central Sergio Vittor, quien no podrá ser de la partida esta tarde. Francisco Facello podría ser su reemplazante.

Por su parte, Patrón viene de realizar quizá su mejor partido en el campeonato, en el que goleó 3 a 0 a San Martín de San Juan.

La única nota negativa de esa jornada fue el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió Nahuel Genez, que está descartado para este partido. Su lugar en el sector izquierdo de la defensa podría ser ocupado por Santiago Picciono o Facundo Heredia.

El resto de la alineación no tendría modificaciones con respecto a la que salió desde el inicio contra el Santo sanjuanino el pasado fin de semana en el Grella.

Formaciones para Chacarita y Patronato

Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Francisco Facello, Nicolás Pantaleone, Brian Calderara; Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello, Mauricio Cuero, Cristian Guanca, Mario Sanabria; Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Piccioni o Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Estadio de Chacarita.

Más actividad en la Primera Nacional

Además de Chacarita-Patronato, se jugará el grueso de la fecha 32 del certamen. Durante esta jornada se disputarán otros nueve partidos de la Segunda División del fútbol argentino.

Los encuentros: a las 15, Argentino Agropecuario de Carlos Casares-Midland; a las 15.30, San Telmo-Almirante Brown; a las 16.30, Central Norte de Salta-Racing de Córdoba; a las 17, Güemes de Santiago del Estero-Colegiales, San Martín de San Juan-Almagro y Chaco For Ever-Defensores de Belgrano; a las 17.30, Atlético de Rafaela-Atlanta; a las 18, Godoy Cruz de Mendoza-Los Andes; y a las 18.30, San Martín de Tucumán-Gimnasia y Tiro de Salta.

La fecha se completará el lunes, con el partido desde las 17 entre Nueva Chicago-Deportivo Maipú de Mendoza. De esta manera, la jornada tendrá partidos distribuidos entre viernes, sábado, domingo y lunes, con encuentros correspondientes a distintos sectores de la competencia.

El sábado se disputaron seis partidos Tristán Suárez 0-Quilmes 0, Temperley 2-Gimnasia de Jujuy 1, Deportivo Morón 2-All Boys 1, Colón de Santa Fe 1-Estudiantes de Caseros 0, San Miguel 0-Mitre de Santiago del Estero 2, Acassuso 0-Ciudad de Bolívar 1.

El viernes habían abierto la fecha Ferro 0-Deportivo Madryn 2.