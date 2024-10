Acusado de matar al ex juez Roberto Curá seguirá en la cárcel

El juez Santiago Brugo confirmó la prisión preventiva por 60 días de Norberto Rosales, acusado del homicidio del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, confirmó la prisión preventiva por 60 días de Norberto Rosales, principal acusado del homicidio del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá, hallado muerto a golpes en su domicilio el 23 de abril de este año . La medida fue en rechazo a la solicitud de excarcelación pretendida por la defensa oficial del imputado.

Roberto Curá homicidio Bovril marcha Justicia.jpg

Por caso, el querellante había argumentado que la excarcelación del imputado podría poner en riesgo la investigación. "Estamos esperando producir otro tipo de pruebas que resulten importantes, la investigación no está terminada. Por eso entiendo que la medida dictada por el juez de Garantías es una medida absolutamente razonable. Es un hecho que acaeció hace pocos meses, así que las medidas alternativas que ha propuesto la defensa oficial no neutralizan ni tan siquiera relativamente esta propuesta de una prisión domiciliaria en un domicilio de Paraná y la prohibición de acercarse a Bovril, no alcanza", expresó durante la audiencia en la que estuvo presente UNO.

En tanto, el fiscal había dicho: "Existen peligros procesales. El más importante es el riesgo de fuga. Quiero señalar que, como indicio se cuenta con la partida del señor desde Bovril hacia Paraná y luego a provincia de Buenos Aires. Eso ocurrió la misma mañana que tiene lugar el homicidio de Curá. A este comportamiento le sigue el ocultamiento digital, consistiendo en el abandono y cese de utilización de la línea telefónica que él usaba hasta antes de la comisión del hecho. Son indicios claros de riesgo de fuga".

Finalmente, tras unos días de evaluar las posturas de las partes, el juez Brugo confirmó la preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. "Rosales va a seguir con prisión preventiva al menos hasta el eventual juicio", dijo a UNO el abogado Rodríguez Allende.

Homicidio bovril curá.jpg

Más imputados

El ex juez Curá, de 82 años, fue encontrado atado de pies y manos en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón. El descubrimiento del cuerpo fue realizado por su esposa, quien inmediatamente notificó a la Policía. La brutalidad del crimen generó una rápida movilización de las autoridades.

48 horas después del brutal hecho de sangre, la Policía detuvo a Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez, quienes hoy se encuentran con arresto domiciliario. En tanto, el 2 de mayo se concretó el arresto de Rosales, quien fue encontrado en una finca en Bajada Grande, en la capital entrerriana. Desde entonces se encuentra en la Unidad Penal N° 1.

Semanas después, la Unidad Fiscal de La Paz imputó a dos personas más, padre e hijo, de apellido Huici, por el presunto delito de encubrimiento. Se trata de personas conocidas de la localidad del departamento La Paz. Uno de ellos fue quien le alquiló una habitación al principal acusado y, tras el homicidio, lo trasladó a Paraná.

Acusado con antecedente

Cabe recordar que Rosales, de 67 años, principal acusado del homicidio, tiene un antecedente penal: fue condenado en 2007 por un robo calificado. La sentencia la dictó un Tribunal de Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la a pena la comenzó a cumplir recién en 2015, ya que se había profugado de la Justicia. El hombre estuvo libre ocho años hasta que fue encontrado por la policía en agosto de 2015 en San Benito.