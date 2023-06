Patronato tendrá el respaldo del Pueblo Rojinegro en Perú

El martes Meli será una de las gargantas que respaldará al elenco de barrio Villa Sarmiento en la segunda presentación como visitante en el ámbito internacional. “Gritar un gol fuera del país sería un sueño”, imaginó, en diálogo con UNO.

El 18 de abril Meli se trasladó hacia Asunción del Paraguay para alentar a Patronato en el Defensores del Chaco. Sin embargo no pudo ingresar al mítico estadio donde el Santo disputó el primer juego internacional oficial en 109 años de historia. “Ese día dije que tenía que viajar a otro partido porque no se cuando se repetirá esta participación”, confesó.

A partir de ahí inició la organización. Habitualmente recorre rutas acompañadas por su hermana. Esta vez adoptó por viajar sola. “Llegué el viernes a Lima. Al otro día viajé a Cusco. Terminé de hacer el tour de la montaña de los siete colores. Regreso a Cusco, busco mi mochila y voy a Arequipa. Estoy ansiosa. Quiero que ya empiece el partido”, deseó, graficando las sensaciones previas.

“Me traje una mochila para poder movilizarme mejor. Tomé un vuelo hacia Lima. Después me tomé otro avión hacia Cusco. Ahora a Arequipa viajaré en Bus. Es una experiencia nueva porque es la primera vez que viajo sola a ver a Patrón. Siempre voy acompañada de mis hermanas. Hasta el momento está saliendo todo joya”, relató.

Meli vivió momentos de felicidad extrema en una tribuna. El que vivirá en territorio peruano tiene características especiales.

“Todo es distinto y se vive de distintas formas y no deja de ser emocionante. Lo que pasó en Paraguay fue un garrón, pero ya pasó y esta es la revancha. Cuando subí a la montaña de los siete colores, que es una excursión muy difícil porque es muy alto, me emocioné. Había tramos donde no daba más, pero tenía que llegar a la cima con los colores de Patrón. Lograrlo fue muy emocionante”, aseveró Meli.

En Cusco vivió un momento emotivo. “Un chico pasó y me dijo “vamos campeón”. Habrá sabido quien era Patrón”, chapeó Meli. Me sorprendió, pero siento orgullo siempre por estos colores”, aclaró.

En Arequipa Meli se encontrará con amistades que forjó en el tablón. “por la mañana me encontraré con Nadie, que es una amiga. También se que vienen otros amigos que están viajando en auto. Será hermoso encontrarnos en Arequipa”.

El paso de los minutos eleva la ansiedad de la fanática de Patronato. “Ojalá ganemos”, deseó. “Siempre le tengo fe al equipo, pero soy consciente que no venimos bien. Pero este partido es muy importante. Así que tenemos que ganar”, apuntó.

SEGUNDO VIAJE

Nadia Álvarez estuvo presente en el Defensores del Chaco, pero no se conformó con ese histórico viaje. Sacó con anticipación pasajes aéreos a Lima para alentar a Patronato en el segundo juego en la esfera internacional fuera del país. "Llegué el domingo. El martes voy hacia Arequipa",citó, en diálogo con UNO.

Nadia Alvarez Patronato.jpg Nadia Álvarez, en la capital peruana, con la indumentaria de Patronato.

"Quería hacer otro viaje al exterior siguiendo a Patrón. Vine a Perú porque tengo conocidos en Lima. Ellos me consiguieron un departamento. Estoy modo turista", describió Nadia, quien imaginó su estadía en las gradas del estadio.

"La sensación de gritar un gol en otro país es un sueño que quiero cumplir, seria un regalo. Estoy feliz de poder acompañar a mis colores donde vaya. Amo viajar y amo a Patronato....se juntaron las dos pasiones", sintetizó.