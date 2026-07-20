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La Selección Argentina será agasajada en Ezeiza y no habrá feriado

El Gobierno descarta festejos y organiza recepción protocolar en Ezeiza para la Selección. El feriado nacional está suspendido. El comunicado de AFA

20 de julio 2026 · 10:39hs
El Gobierno descarta festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección. El feriado nacional está suspendido. Foto: Archivo/Ilustrativa

El Gobierno descarta festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección. El feriado nacional está suspendido. 

Foto: Archivo/Ilustrativa

El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá celebraciones tras el regreso reducido del plantel de la Selección Argentina tras obtner el subcampeonato del Mundial 2026 y aseguró que solo se realizará una recepción protocolar en Ezeiza.

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar sus planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de que cayeran 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, el pasado domingo.

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"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron", precisó ante esta agencia una fuente oficial, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera trasladarse directamente a Miami sin previa escala en el país.

En Casa Rosada afirmaron que el punto de contacto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se da a través de su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que mantienen en estricta reserva.

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Hasta entonces, el feriado nacional está suspendido, y aunque hay mínimas esperanzas de aguardar hasta la llegada del vuelo que traslada a la reducida delegación argentina y que aterrizará en Ezeiza a las 19, no ven viable que los festejos se posterguen al martes.

Asimismo, organizan una recepción protocolar que coordina por estas horas el Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Estará presente una guardia de Granaderos para cuando los campeones y subcampeones del mundo desciendan del avión. "Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y desarticulen", enumeró un funcionario a NA.

Lionel Messi llorando tras la final.

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No obstante, prefieren evitar dar por confirnada la cancelación del feriado hasta ordenar la comunicación interna. Con el correr de las horas esperan hacer público un comunicado a la prensa. La idea ahora es ordenar la comunicación y luego, retomar la agenda de actividades.

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Este lunes, la Casa Rosada amaneció vallada y con el tránsito de los accesos aleñados restringido. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires revelaron ante esta agencia que los cortes se mantendrán hasta el mediodía, luego de concretar la reunión con Nación.

El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

Selección Argentina Ezeiza Feriado
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