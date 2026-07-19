Scaloni rompió en llanto y dejó abierta la puerta sobre una posible salida El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza en diciembre, no confirmó su futuro tras la derrota en la final del Mundial 2026. 19 de julio 2026 · 20:46hs

Scaloni habló de su continuidad.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 con España y sembró las dudas de su continuidad en su cargo como entrenador, afirmando entre lágrimas que todavía no tomó una decisión ante el inminente final de su contrato.

Lo que dijo Scaloni "No hablé con Leo. Con respecto a mi, voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido al presidente por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar", inició antes de ser interrumpido por las lágrimas.

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"De estar en el lugar que estoy, soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo, este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé", agregó visiblemente conmocionado en tratando de finalizar su oración.