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"Siempre vas a ser el mejor": la conmovedora dedicatoria de Antonela a Messi

Antonela Roccuzzo respaldó a Lionel Messi tras la derrota ante España en el Mundial 2026 con un emotivo mensaje en el que destacó su fortaleza y liderazgo.

20 de julio 2026 · 15:46hs
Siempre vas a ser el mejor: la conmovedora dedicatoria de Antonela a Messi.

"Siempre vas a ser el mejor": la conmovedora dedicatoria de Antonela a Messi.

Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en el Mundial 2026. A través de un posteo en Instagram, acompañó sus palabras con imágenes del torneo y destacó la labor del capitán.

"Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió.

El piloto argentino volvió a estar dentro de los puntos en el fin de semana de Bélgica.

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Antonela bancó a Messi con un sentido mensaje tras la caída de la Selección ante España

Luego, resaltó una de las cualidades que más admira del futbolista: "Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único".

En el mismo mensaje, Roccuzzo puso en valor el ejemplo que representa Messi tanto para su familia como para millones de personas. "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", expresó.

Para cerrar su publicación, le dedicó unas palabras cargadas de afecto: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

Antonella Roccuzzo Lionel Messi Mundial 2026
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