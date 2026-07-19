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Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026

La delegación Argentina emprenderá el regreso desde NY apenas unas horas después de caer en la definición. El vuelo será directo a Buenos Aires.

19 de julio 2026 · 20:09hs
El vestuario de Argentina en la previa.

AFA

El vestuario de Argentina en la previa.

La derrota final del Mundial 2026 marcó el cierre de la estadía de la Selección Argentina en Estados Unidos. Pasadas algunas horas del encuentro frente a España, el plantel dejará Nueva York para emprender el regreso al país en un vuelo chárter.

La vuelta de Argentina

Aunque el horario definitivo dependerá de cuánto se extienda la jornada, la idea es que la delegación Albiceleste despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Como no habrá festejos, se estima que será más temprano que tarde.

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Desde la AFA solicitaron disponer al menos seis horas una vez finalizado el partido para organizar la salida del estadio, cumplir con los compromisos protocolares, realizar los controles correspondientes y trasladarse hasta el aeropuerto antes de iniciar el regreso.

Messi y sus zapatillas especiales que visten a toda la delegación.

El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires demandará aproximadamente 11 horas de vuelo, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría aproximadamente durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio.

Por el momento, tampoco existe una definición respecto al recibimiento que tendrá el plantel. Más allá del resultado de la final, todavía no se confirmó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a la delegación que tantas alegrías dio en los últimos torneos en su regreso al país.

Argentina Mundial 2026 Selección Argentina
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