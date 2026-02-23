Uno Entre Rios | Ovación | Cerrito

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Las duplas Ghigliazza/Abdala y Bueno/Amieva gritaron campeón en el certamen nacional que tuvo lugar en la ciudad de Cerrito.

23 de febrero 2026 · 18:51hs
El podio final del certamen que tuvo lugar en Cerrito.

Feva.

El podio final del certamen que tuvo lugar en Cerrito.

El Circuito Argentino de Vóley Playa continúa su andar y la Etapa 5, que se disputó este fin de semana en Cerrito, vio coronarse a Agostina Ghigliazza y Morena Abdala en la rama femenina, y a Maciel Bueno y Bautista Amieva, en la masculina.

En la primera definición del domingo, Ghigliazza/Abdala le ganaron la final a Victoria Sancer y Maia Najul por 2-0, con parciales de 21-19, 21-14. Antes de la final, al igual que la semana pasada en Rosario, el dúo de Cecilia Melgarejo y Cristhy Jaramillo se quedó con la medalla de bronce tras derrotar en dos sets a Agustina Lisa y Gabriela Copier.

Las pruebas del Campeonato Entrerriano tuvieron alto grado de competitividad, pero siempre en un marco de respeto deportivo.

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Omar Martínez contento con el arranque de su equipo.

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Por su parte, después del subcampeonato en suelo rosarino, Bueno y Amieva se subieron a lo más alto del podio tras imponerse ante Valentín Lombardo y Nicolás Busiello en dos sets, con parciales de 21-13, 21-17. En tanto, Marcos González y Augusto Sosaya se quedaron con el tercer puesto luego de llevarse el partido contra Ignacio Pérez e Ignacio Moreno por 2-0.

La próxima parada del Circuito Argentino de Vóley Playa será San Andrés de Giles, el escenario de la Etapa 6, a jugarse del 5 al 8 de febrero.

CIRCUITO ARGENTINO DE VÓLEY PLAYA 2025/2026 – ETAPA 5, CERRITO

Rama femenina

1°) Ghigliazza/Abdala

2°) Sancer/Najul

3°) Melgarejo/Jaramillo.

Rama masculina

1°) Bueno/Amieva

2°) Lombardo/Busiello

3°) González/Sosaya.

Cerrito Circuito vóley Ciudad
