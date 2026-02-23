En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Las duplas Ghigliazza/Abdala y Bueno/Amieva gritaron campeón en el certamen nacional que tuvo lugar en la ciudad de Cerrito.

El Circuito Argentino de Vóley Playa continúa su andar y la Etapa 5, que se disputó este fin de semana en Cerrito, vio coronarse a Agostina Ghigliazza y Morena Abdala en la rama femenina, y a Maciel Bueno y Bautista Amieva, en la masculina.

En la primera definición del domingo, Ghigliazza/Abdala le ganaron la final a Victoria Sancer y Maia Najul por 2-0, con parciales de 21-19, 21-14. Antes de la final, al igual que la semana pasada en Rosario, el dúo de Cecilia Melgarejo y Cristhy Jaramillo se quedó con la medalla de bronce tras derrotar en dos sets a Agustina Lisa y Gabriela Copier.

Por su parte, después del subcampeonato en suelo rosarino, Bueno y Amieva se subieron a lo más alto del podio tras imponerse ante Valentín Lombardo y Nicolás Busiello en dos sets, con parciales de 21-13, 21-17. En tanto, Marcos González y Augusto Sosaya se quedaron con el tercer puesto luego de llevarse el partido contra Ignacio Pérez e Ignacio Moreno por 2-0.

La próxima parada del Circuito Argentino de Vóley Playa será San Andrés de Giles, el escenario de la Etapa 6, a jugarse del 5 al 8 de febrero.

CIRCUITO ARGENTINO DE VÓLEY PLAYA 2025/2026 – ETAPA 5, CERRITO

Rama femenina

1°) Ghigliazza/Abdala

2°) Sancer/Najul

3°) Melgarejo/Jaramillo.

Rama masculina

1°) Bueno/Amieva

2°) Lombardo/Busiello

3°) González/Sosaya.