El Circuito Argentino de Vóley Playa continúa su andar y la Etapa 5, que se disputó este fin de semana en Cerrito, vio coronarse a Agostina Ghigliazza y Morena Abdala en la rama femenina, y a Maciel Bueno y Bautista Amieva, en la masculina.
En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa
Las duplas Ghigliazza/Abdala y Bueno/Amieva gritaron campeón en el certamen nacional que tuvo lugar en la ciudad de Cerrito.
En la primera definición del domingo, Ghigliazza/Abdala le ganaron la final a Victoria Sancer y Maia Najul por 2-0, con parciales de 21-19, 21-14. Antes de la final, al igual que la semana pasada en Rosario, el dúo de Cecilia Melgarejo y Cristhy Jaramillo se quedó con la medalla de bronce tras derrotar en dos sets a Agustina Lisa y Gabriela Copier.
Por su parte, después del subcampeonato en suelo rosarino, Bueno y Amieva se subieron a lo más alto del podio tras imponerse ante Valentín Lombardo y Nicolás Busiello en dos sets, con parciales de 21-13, 21-17. En tanto, Marcos González y Augusto Sosaya se quedaron con el tercer puesto luego de llevarse el partido contra Ignacio Pérez e Ignacio Moreno por 2-0.
La próxima parada del Circuito Argentino de Vóley Playa será San Andrés de Giles, el escenario de la Etapa 6, a jugarse del 5 al 8 de febrero.
CIRCUITO ARGENTINO DE VÓLEY PLAYA 2025/2026 – ETAPA 5, CERRITO
Rama femenina
1°) Ghigliazza/Abdala
2°) Sancer/Najul
3°) Melgarejo/Jaramillo.
Rama masculina
1°) Bueno/Amieva
2°) Lombardo/Busiello
3°) González/Sosaya.