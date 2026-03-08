Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe ganó y sueña con la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe derrotó como local por 3-2 a Libertad de San Jerónimo Norte y quedó a una victoria de conservar su plaza. Este domingo es el segundo partido.

8 de marzo 2026 · 15:39hs
Echagüe volvió al triunfo tras 15 partidos.

Prensa Echagüe

El Atlético Echagüe Club volvió a ganar cuando más lo necesitaba y se ilusiona con conservar su plaza en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino (LNVM). El sábado por la noche, en el primer partido de la segunda fase de playout por la Ronda Permanencia, derrotó por 3-2 a Libertad de San Jerónimo Norte.

Los parciales del reñido encuentro disputado en el estadio Luis Butta fueron de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15.

Echagüe tendrá su última chance por la salvación.

Rowing está obligado a ganar en La Chicago Argentina.

De esta manera, el conjunto dirigido por Ignacio Corona cortó una racha adversa de 15 derrotas consecutivas, ya que no ganaba desde su debut contra UVT de San Juan, y dio un paso importante en su objetivo de evitar el descenso a la Liga Federal.

Echagüe, a un triunfo de la salvación

El segundo encuentro de la serie se disputará este domingo, desde las 19, en cancha de Libertad con el arbitraje de Renzo Leiva y Pablo Pérez. Si el Negro gana, mantendrá su lugar en la LNVM y condenará automáticamente al descenso a su adversario.

En caso de que el AEC pierda el segundo duelo, el tercer y definitivo partido de la serie será el martes 10, desde las 21, nuevamente en la localidad santafesina.

