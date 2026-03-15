Unión recibe la visita de Boca

Desde las 22, el Xeneize juega en Santa Fe ante el Tate por la fecha 11. Boca Juniors buscará volver a la victoria de visitante.

Este domingo, desde las 22.00, Unión recibe a Boca en el 15 de Abril por la 11° jornada del Torneo Apertura. El Xeneize buscará volver al triunfo en condición de visitante tras haber sumado su cuarto empate al hilo en La Bombonera, mientras que el Tatengue, que viene de un frenético 4 a 4 ante Independiente, intentará seguir con la buena racha de resultados que hoy lo sitúa segundo en la Zona A. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Yael Falcón Pérez.

Boca viene de igualar 1 a 1 ante San Lorenzo en La Bombonera y sumó su cuarto empate consecuntivo en su casa. El equipo se volvió a ir silbado y Claudio Úbeda dejó la cancha insultado pese a que venían de ganarle 3 a 0 a Lanús en el mejor partido del equipo en el año. Actualmente el Xeneize marcha séptimo en la Zona A, con 13 unidades.

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Para la visita a Santa Fe, la principal novedad es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, que dejó atrás la distensión grado II del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en la primera fecha ante Deportivo Riestra. El juvenil Gonzalo Gelini le dejó su lugar en la lista, mientras que por decisión del entrenador, tampoco forman parte de la misma Agustín Martegani y Dylan Gorosito.

En cuanto al equipo, no se esperan demasiadas modificaciones, ya que el Sifón quedó "conforme" con la producción ante el Ciclón. Si hay cambios serán en defensa: Nicolás Figal podría ocupar el lugar de Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga podría regresar al equipo en lugar de Marcelo Weigandt.

Unión, por su parte, viene de protagonizar el partido del año hasta el momento: vencía 3 a 0 a Independiente en Avellaneda y terminó empatando 4 a 4. Más allá de la desazón por el resultado, el Tatengue continúa con una muy buena racha de resultados que lo sitúa segundo en la Zona A con 15 puntos. No pierde desde el 6 de febrero, día en el que cayó 1 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces sumó tres victorias y otros tres empates.

El Tatengue, además, buscará extender su racha positiva jugando ante Boca en condición de local, ya que no pierde en el 15 de abril desde la Superliga 2018/19. Desde entonces, se jugaron cinco partidos en Santa Fe de los cuales Unión ganó dos e igualaron los tres restantes.

En cuanto al once, no se espera que Leonardo Madelón realice demasiadas modificaciones, ya que el equipo viene convenciendo tanto al técnico como a los hinchas.

La posible formación de Boca vs. Unión, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt , Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal , Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Los datos de Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura