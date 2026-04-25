Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Una bandera con la inscripción “Román 2027” apareció en un partido de Boca, generando expectativas sobre una posible reelección de Riquelme.

Boca vivió este sábado una escena que se metió de lleno en la vida política del club. Durante el partido de básquet frente a San Martín de Corrientes por la Liga Nacional, una bandera con la inscripción “Román 2027” apareció colgada en una de las cabeceras de la Bombonerita y no pasó desapercibida.

El mensaje, acompañado por la frase “Sigan viendo”, fue interpretado como el primer guiño público hacia una eventual candidatura de Juan Román Riquelme en busca de la reelección en las elecciones previstas para diciembre del próximo año. Hasta ahora, ni el actual presidente ni su entorno habían dado señales concretas en ese sentido.

La ubicación del “trapo”, en un sector visible en la Bombonerita, sumó aún más peso al mensaje. En el mundo Boca saben que no cualquier bandera puede exhibirse sin autorización, lo que refuerza la idea de que no se trató de un hecho aislado ni espontáneo.

El momento elegido tampoco parece casual. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente sólido: viene de ganar el Superclásico, logró meterse en los playoffs y comenzó con el pie derecho en la fase de grupos internacional. A eso se suma el protagonismo de figuras como Leandro Paredes, en un año que muestra a Boca reacomodado y competitivo.

Si bien todavía persiste la necesidad de volver a ser campeón, el contexto parece ideal para empezar a instalar una idea que, hasta ahora, se manejaba en silencio: la continuidad del proyecto liderado por el ídolo Xeneize, Juan Román Riquelme.

Los posible candidatos a la presidencia de Boca por la oposición

Andrés Ibarra, quien fue el principal rival de Riquelme en las elecciones realizadas en 2023, ya confirmó que volverá a presentarse tras haber obtenido el 34,7% de los votos en aquella elección.

En paralelo, el ex vicepresidente José Beraldi también manifestó su intención de competir nuevamente, tal como lo hizo en 2019.

A ellos se suma el empresario Jorge Reale, quien había iniciado su camino en la última elección pero finalmente no participó, y que ahora reaparece con la idea de consolidar un proyecto propio, acompañado por Sebastián Battaglia.