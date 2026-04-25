Uno Entre Rios | Riquelme

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Una bandera con la inscripción “Román 2027” apareció en un partido de Boca, generando expectativas sobre una posible reelección de Riquelme.

25 de abril 2026 · 22:18hs
Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Boca vivió este sábado una escena que se metió de lleno en la vida política del club. Durante el partido de básquet frente a San Martín de Corrientes por la Liga Nacional, una bandera con la inscripción “Román 2027” apareció colgada en una de las cabeceras de la Bombonerita y no pasó desapercibida.

El mensaje, acompañado por la frase “Sigan viendo”, fue interpretado como el primer guiño público hacia una eventual candidatura de Juan Román Riquelme en busca de la reelección en las elecciones previstas para diciembre del próximo año. Hasta ahora, ni el actual presidente ni su entorno habían dado señales concretas en ese sentido.

El momento elegido tampoco parece casual. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente sólido: viene de ganar el Superclásico, logró meterse en los playoffs y comenzó con el pie derecho en la fase de grupos internacional. A eso se suma el protagonismo de figuras como Leandro Paredes, en un año que muestra a Boca reacomodado y competitivo.

Si bien todavía persiste la necesidad de volver a ser campeón, el contexto parece ideal para empezar a instalar una idea que, hasta ahora, se manejaba en silencio: la continuidad del proyecto liderado por el ídolo Xeneize, Juan Román Riquelme.

Los posible candidatos a la presidencia de Boca por la oposición

Andrés Ibarra, quien fue el principal rival de Riquelme en las elecciones realizadas en 2023, ya confirmó que volverá a presentarse tras haber obtenido el 34,7% de los votos en aquella elección.

En paralelo, el ex vicepresidente José Beraldi también manifestó su intención de competir nuevamente, tal como lo hizo en 2019.

A ellos se suma el empresario Jorge Reale, quien había iniciado su camino en la última elección pero finalmente no participó, y que ahora reaparece con la idea de consolidar un proyecto propio, acompañado por Sebastián Battaglia.

Riquelme Boca Elecciones
Ver comentarios

Lo último

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Ultimo Momento
Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Policiales
Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda sobre la Ruta 6

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Ovación
River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Estudiantes y Rowing ganaron en el torneo del Interior de Rugby

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Aparece una bandera en apoyo a Riquelme en pleno partido de Boca

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

La provincia
La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

La UNER eligió a sus máximas autoridades para la gestión 2026-2030

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Llega la tercera edición del Motoencuentro Solidario en La Toma Vieja

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

Convenio permitirá que internos realicen tareas comunitarias en Concordia

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

UPCN en estado de alerta por pagos atrasados en Enfermería

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

Dejanos tu comentario