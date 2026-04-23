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Boca Juniors goleó a Defensa y se clasificó a los octavos

Boca Juniors con un equipo alternativo, superó 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Es puntero de la Zona A junto a Estudiantes.

23 de abril 2026 · 20:00hs
Boca y un partido ideal en Florencio Varela.

Boca y un partido ideal en Florencio Varela.
Boca ganó de visitante.

Boca ganó de visitante.

Boca Juniors goleó anoche en Florencio Varela y se metió en octavos del torneo Apertura de la Liga Profesional con autoridad El Xeneize venció 4 a 0 a Defensa y Justicia, cerró una actuación contundente y selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Tras un primer tiempo parejo, el equipo de la Ribera fue letal en el complemento y liquidó la historia con eficacia y jerarquía.

Después de un gran segundo tiempo y con una goleada contundente, Boca se floreó ante Defensa y Justicia y clasificó a playoffs de la mano de un 4-0 en Florencio Varela.

Boca en un buen momento.

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Si bien el primer tiempo fue chato, el Xeneize encontró la ventaja gracias a un gol de Milton Giménez, tras una mala salida del Halcón en defensa. Antes, sin embargo, los locales habían abierto el marcador, pero todo quedó invalidado por una posición fuera de juego.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda mostró otra cara y comenzó a dominar el encuentro. Así, llegaron los goles en una ráfaga: primero, desde los pies de Alan Velasco, tras una gran contra iniciada por Exequiel Zeballos; después, con un Adam Bareiro que empujó la pelota prácticamente con el arco vacío después de un lindo pase de Tomás Aranda; y, finalmente, una gran definición de Miguel Merentiel ante el arquero Cristopher Fiermarin, para cumplir con la ley del ex.

Con el 4-0, Boca quedó puntero de la Zona A y logró la clasificación a los playoffs del Apertura. En tanto, el Halcón se cayó de los ocho mejores y, con 19 unidades, se ubica por debajo de San Lorenzo en el noveno puesto, por la diferencia de goles.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

46’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Tomás Aranda, Miguel Merentiel picó, se metió al área, superó al arquero y definió frente al arco en absoluta soledad.

42’ST: Leandro Brey le ahogó el grito a Defensa

Coria picó en soledad y definió ante la rápida salida del arquero de Boca, que achicó y envió la pelota al córner.

36’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Miguel Merentiel en lugar de Alan Velasco.

35’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Paredes, Tomás Aranda picó a toda velocidad, entró al área y se la sirvió a Adam Bareiro para que marque el tercero del Xeneize.

33’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Tomás Aranda en lugar de Exequiel Zeballos.

32’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Zeballos, Alan Velasco picó a toda velocidad desde su campo y definió ante la salida del arquero.

31’ST: se salvó Boca Juniors

27’ST: Bareiro y Botta son amonestado

El delantero de Boca y el mediocampista de Defensa recibieron la tarjeta amarilla luego de protagonizar un cruce.

26’ST: tres cambios en Defensa y Justicia

Ingresan Éver Banega, Luciano González y Elías Pereyra en reemplazo de Amor, Portillo y Cáceres.

16’ST: doble cambio en Boca Juniors

Salen Milton Delgado y Milton Giménez e ingresan Leandro Paredes y Adam Bareiro.

8’ST: cambio en Defensa y Justicia

Ingresa Alan Coria en lugar de Agustín Hausch.

5’ST: Zeballos tuvo el segundo de Boca

El Chango corrió a toda velocidad desde la mitad de cancha y al entrar al área superó al defensor Amor y remató, desviado. Por el medio Giménez y Ascacíbar estaban solos para definir.

1’ST: amarilla para Milton Delgado

El mediocampista de Boca Juniors bajó a Santiago Sosa y por acumulación de faltas fue amonestado.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Defensa y Justicia 0, Boca Juniors 1.

48' Offside, Defensa y Justicia.

Agustín Hausch intentó un pase en profundidad pero Darío Cáceres estaba en posición de offside.

45 minutos: se juegan siete minutos más

38 minutos: Ayrton Portillo reclamó penal y el DT Soso fue expulsado por protestar

Tras ingresar al área, el futbolista de Defensa y Justicia cayó pidiendo por una infracción de Malcom Braida que no existió. El entrenador del Halcón recibió la roja por insultar a los árbitros.

32 minutos: el partido se interrumpe por la descompensación de un hincha de Boca

Tras varios reclamos de los jugadores suplentes del Xeneize, el árbitro Andrés Gariano paró el partido y pidió por la atención del simpatizante.

22 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una asistencia de primera de Velasco luego de una mala salida en defensa del Halcón, Milton Giménez le pegó de volea y la clavó en un ángulo. La pelota se desvió en el camino en Emiliano Amor y descolocó al arquero Cristopher Fiermarín.

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17 minutos: Defensa y Justicia tiene el control del partido

Boca Juniors no hace pie y es el local el que domina las acciones, aunque sin generar serio peligro en el arco rival.

11 minutos: Defensa reclamó por un penal inexistente

Marco Pellegrino barrió pero encogió sus piernas justo antes de la llegada de Juan Gutiérrez, quien en el vértice del área grande cayó y reclamó infracción.

5 minutos: gol de Defensa y Justicia anulado por offside

Luego de un impecable centro de centro de Agustín Hausch, Juan Gutiérrez convirtió de cabeza. Sin embargo, el VAR a cargo de Silvio Trucco le advirtió el árbitro Andrés Gariano que el autor del tanto estaba en posición adelantada.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte; Ángel Romero, Exequiel Zeballos, Alan Velasco; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El once de Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Apertura

Cristopher Fiermarín; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Darío Cáceres; Aaron Molinas, Santiago Sosa Yung; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Boca defensa Florencio Varela Torneo Apertura
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