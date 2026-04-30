Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini y suegra de la Joya, reveló el deseo del jugador y la promesa implícita de algún día vestir la camiseta xeneize.

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini, encendió la ilusión del mundo xeneize al revelar el deseo más íntimo que tiene Paulo Dybala : "Tiene un sueño que cumplirle al padre, que es jugar en Boca. Sobre todo por su papá, que se lo inculcó", confesó la suegra de la Joya en una declaración que llegó en el mejor momento posible, ya que el contrato del delantero con la Roma vence el 30 de junio y la incertidumbre sobre su futuro alimenta cada vez más la ilusión azul y oro.

Fulop fue cuidadosa pero clara. Primero aclaró que la primera opción de Dybala sigue siendo Roma: "Él ama Roma, ama al equipo y yo creo que Roma lo quiere muchísimo a él. Esa sería su primera opción", destacó en diálogo con Urbana Play, pero inmediatamente dejó caer la frase que hizo ruido en todo el fútbol argentino: la deuda pendiente de la Joya con su padre y la promesa implícita de algún día vestir la camiseta xeneize.

El contexto familiar suma otro elemento. Con el nacimiento de su hija Gia, el deseo de Oriana de estar más cerca de sus afectos en Argentina fue creciendo. "Yo feliz de que vengan a Buenos Aires", dijo Fulop, aunque no sin agregar una broma sobre el único obstáculo del entorno familiar: el suegro riverplatense. "Sí, mal. Ova llora por River, no se pierde los partidos", comentó sobre Osvaldo Sabatini.

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

dybala boca 1 La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

Asimismo, la amistad con Leandro Paredes es otro factor que pesa en esta ecuación. El capitán de Boca no solo hizo pública su intención de tener a Dybala en el club sino que también lo trabaja en privado. El propio Dybala lo reconoció: "Ellos insisten mucho con la vuelta. No solo en público, en privado también." Y dejó una frase que alimenta la ilusión: "Me llegan los rumores sobre un pase a Boca. Hoy defiendo los colores de Roma, pero en el futuro nunca se sabe."

En el medio de toda la especulación, Dybala tiene un objetivo más urgente: el Mundial. "Mi objetivo es poder estar en la selección, poder jugar el Mundial. Pero primero tengo que estar bien en mi club, jugar, demostrar que estoy al nivel. Por mis lesiones, estuve en falta de algunas convocatorias y en una selección como la Argentina no podés frenarte", explicó el delantero.

Entre el sueño familiar, los guiños propios y un contrato que vence en junio, el nombre de Dybala vuelve a ilusionar al mundo Boca. Por ahora es solo un deseo, pero uno que con el correr de los días parece cada vez menos imposible.