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Boca llegó a Brasil con equipo definido

La delegación llegó a Belo Horizonte pensando en el cruce con Cruzeiro del martes. Con nueve cambios, Úbeda ya tiene lista la formación.

27 de abril 2026 · 15:31hs
Boca

Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

El plantel de Boca y toda su ilusión emprendieron rumbo a Brasil, donde este martes deberá plantarse ante Cruzeiro en el Mineirao con la esperanza de sostenerse en lo más alto del Grupo D de la Copa Libertadores. Sin imprevistos físicos, Claudio Úbeda se subió al avión con el equipo definido.

Tras la rotación en el 4-0 contra el Halcón, donde solo Leandro Brey y Milton Delgado (por la emergencia de la lesión de Ander Herrera) fueron titulares, el Sifón pondrá a su once de gala en la tercera fecha del certamen continental: es decir, habrá 9 cambios en la formación que viene de jugar en Florencio Varela.

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Boca y un partido ideal en Florencio Varela.

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Boca llegó a Brasil con equipo definido

Claudio Ubeda 1
Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

Hoy, en horas del mediodía, Boca se dirigió a Ezeiza y partió rumbo a Belo Horizonte, en los papeles la cita más compleja que le deparará la zona de grupos, que por ahora lidera con puntaje ideal (seis puntos).

Cruzeiro milita tercero con tres unidades, tras vencer a Barcelona SC en el debut y caer contra Universidad Católica sorpresivamente como local en la última fecha, por lo que en Brasil son conscientes de que se juegan mucho ante el Xeneize. Será un duelo de gigantes, con extensos antecedentes coperos, en el que ninguno guardará nada porque puede ser un partido que defina el liderazgo del Grupo D.

Úbeda mantendrá la premisa de poner a todos los titulares de Boca en la Libertadores y todo indica que, con la clasificación en el bolsillo, volverá a rotar para visitar a Central Córdoba el próximo fin de semana, en la última fecha del Torneo Apertura.

La probable formación de Boca ante Cruzeiro

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Boca Brasil Cruzeiro Claudio Úbeda
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