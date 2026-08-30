Marcelo Fuentes ya piensa en una nueva final por la permanencia

Patronato cayó 1-0 ante Almagro en el Grella y volvió a complicarse con el descenso. Marcelo Fuentes habló de un partido de duelos y ya piensa en Maipú.

Patronato cayó 1-0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y sumó su primera derrota desde el regreso del entrenador. Joel Orlando marcó el único gol del encuentro. El equipo paranaense quedó con 28 puntos y continúa apenas por encima de Chacarita en la pelea por evitar el descenso. El Santo no pudo repetir la alegría conseguida frente a Atlanta y este domingo sufrió una derrota que vuelve a complicar su panorama en la Primera Nacional. El equipo paranaense cayó 1-0 ante Almagro, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 27 de la Zona B, en el que fue el primer traspié de Marcelo Fuentes desde su regreso al banco de suplentes del Rojinegro.

En el debut de Marcelo Fuentes, Patronato volvió a la victoria

Marcelo Fuentes y un regreso soñado: "Ganamos una final y sentimos el desahogo"

El conjunto de Paraná tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja durante el primer tiempo, pero Valentín Pereyra no pudo aprovechar el penal que tuvo a su favor. El arquero Emiliano González se quedó con el remate del juvenil y mantuvo el arco visitante en cero.

En el comienzo del complemento llegó el golpe que terminó definiendo la historia. Joel Orlando aprovechó una acción de juego directo y marcó el 1-0 para Almagro. A partir de allí, Patronato intentó reaccionar, pero encontró dificultades para generar juego y profundidad ante un rival que planteó un partido físico, de duelos individuales y pelota dividida.

Tras el encuentro, Marcelo Fuentes brindó una conferencia de prensa en la que analizó las dificultades que encontró su equipo y explicó las decisiones que tomó durante el partido.

Fuentes: “Era un partido de duelos”

El entrenador consideró que el desarrollo fue muy diferente al que había tenido Patronato en su victoria frente a Atlanta. Para Fuentes, el juego ante Almagro estuvo marcado por la intensidad física y la dificultad del Rojinegro para imponerse en los enfrentamientos individuales.

“Estábamos todos ilusionados de que podíamos repetir. Tenemos seis o siete días de entrenamiento y se sintió mucho contra un rival muy físico. A los tres partidos de local los sentimos mucho”, explicó.

Y agregó: “El rival propuso un juego directo. Nos costó mucho ganar duelos directos con los centrales y opté por poner gente fresca para ver si podíamos equilibrar y meter el gol, aunque no fuera característica por característica”.

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Fuentes remarcó que Patronato no logró imponer condiciones en un aspecto que terminó siendo determinante para el resultado.

“Este juego no es el que tuvimos con Atlanta, que es de elaboración. Era un partido de duelos y regates. Cuando picaba la pelota, la fortaleza física nos hacía desestabilizar”, señaló.

En ese sentido, hizo referencia a la jugada que derivó en el penal y al posterior gol de Almagro: “De hecho, en el penal dejamos picar la pelota, después se abre un poquito la barrera, pero todo iniciaba en lo que es juego directo y dividido. Nosotros no ganamos un solo duelo directo”.

El gol de Almagro cambió el escenario

El tanto de Joel Orlando, en los primeros minutos del segundo tiempo, modificó los planes del conjunto paranaense. Fuentes reconoció que el equipo sintió el golpe y que, pese a algunos intentos, no consiguió encontrar los caminos para alcanzar el empate.

“En el segundo tiempo tuvimos alguna posibilidad, ellos jugaron cerca del área y la desilusión y la tristeza que tienen los jugadores y nosotros porque parecía que todo iba a ser distinto con aire fresco”, manifestó.

El entrenador también puso el foco en la preparación que tuvo el plantel desde su llegada y explicó que recién la próxima semana podrá contar con una semana completa de trabajo.

“Tenemos seis días de entrenamiento y recién vamos a empezar a trabajar una semana normal la semana que viene”, sostuvo.

Además, adelantó que deberá evaluar el estado físico de varios futbolistas de cara al próximo compromiso, especialmente teniendo en cuenta las tarjetas acumuladas y las cargas que arrastran algunos jugadores.

“Sumamos jugadores con cinco amarillas y con carga, que tenemos que ver si es carga por el partido o algo puntual que pueda hacer que no lo podamos utilizar”, indicó.

Fuentes respaldó a Valentín Pereyra

Uno de los momentos más importantes del encuentro se produjo durante el primer tiempo, cuando Valentín Pereyra tuvo en sus pies la posibilidad de adelantar a Patronato desde el punto penal. Sin embargo, Emiliano González adivinó la intención del juvenil y contuvo el remate.

Pese a la situación, Fuentes salió rápidamente a respaldar al futbolista y dejó en claro que continuará confiando en él.

“Nosotros teníamos dos o tres personas designadas para patear. Pero no dejamos de hablar de un joven. Tuve una charla con él y es el primer titular que va a jugar con Maipú. No tiene nada que ver lo que le sucedió”, afirmó.

El entrenador destacó también la actuación del arquero de Almagro y comparó su intervención con las que tuvo Alan Sosa en favor de Patronato durante otros partidos.

“El arquero de ellos es muy bueno, como Alan nos salvó también a nosotros. Es una situación de la que Valentín se va a recuperar”, sostuvo.

Fuentes incluso remarcó las condiciones del juvenil y explicó que una de las modificaciones realizadas durante el partido estuvo relacionada con su estado físico.

“Es un jugador que, estando fresco, marca diferencias. Hoy lo vi un poco con fatiga y decidí hacer algunos cambios para que él pueda jugar en la banda izquierda con un jugador más fresco”, explicó.

Cuatro cambios y una decisión condicionada por las cargas

Para comenzar el segundo tiempo, Fuentes realizó cuatro modificaciones, una decisión que generó sorpresa pero que el propio entrenador se encargó de explicar.

Según detalló, los cambios no respondieron únicamente a cuestiones tácticas. El estado físico de varios futbolistas también fue determinante.

“Juan (Salas) estaba cargado. A Diego Díaz le costó mucho tomar control de pelota, a Valentín Pereyra le costó mucho hacer valer el uno contra uno”, indicó.

Y agregó: “Hay que tener cuidado porque perdimos algunos por amarilla y no podía perder uno por lesión”.

El entrenador busca así administrar las energías de un plantel que viene atravesando una seguidilla exigente y que, en esta etapa de la temporada, afronta cada partido con una presión adicional debido a la pelea por la permanencia.

“Van a ser finales hasta el último partido”

Con la derrota ante Almagro, Patronato quedó con 28 puntos y continúa apenas por encima de Chacarita en la lucha por evitar el descenso. La situación obliga al Rojinegro a mirar cada partido como una verdadera final.

Fuentes fue contundente al referirse al objetivo inmediato y evitó hablar de otras aspiraciones mientras el equipo no consiga alejarse definitivamente de la zona comprometida.

“Seguimos afuera del descenso, no es un consuelo. Tenemos que armar el equipo para ir a sumar a Maipú”, afirmó.

“Van a ser finales hasta el último partido, el que quiera soñar con otra cosa va a tener que esperar. Tenemos que esperar que lo puntuable nos dé algo. Cuando lo puntuable nos dé algo, soñaremos con otra cosa. Mientras tanto, son finales por salir de una situación adversa que estos jugadores nos sacaron el partido pasado”, remarcó.

La frase del entrenador refleja el escenario que atraviesa Patronato. El triunfo ante Atlanta había significado un alivio y una inyección anímica, pero la derrota ante Almagro volvió a mostrar que el margen de error es mínimo.

El desgaste también pasó factura

Fuentes también consideró que el esfuerzo realizado en el partido anterior tuvo incidencia en el rendimiento mostrado frente a Almagro. Patronato venía de conseguir una victoria importante ante un equipo que se encontraba en los primeros puestos y, según el DT, ese desgaste pudo sentirse en un encuentro que exigió otro tipo de respuestas.

“Son finales con distintas características porque el componente del once titular del rival es totalmente distinto”, explicó.

Y profundizó: “A este equipo le podríamos haber emparejado la fortaleza física el encuentro pasado. Vino después de un esfuerzo muy grande que hicieron los jugadores —que le ganaron a un equipo que estaba cuarto—, pero el desgaste nos hizo pagar un precio”.

En ese contexto, Fuentes reconoció que el empate también habría sido un resultado positivo para Patronato: “Hoy hubiera sido sumamente feliz con un empate”.

Ahora, a preparar el viaje a Maipú

El Rojinegro deberá dejar rápidamente atrás la derrota ante Almagro. El próximo desafío será Deportivo Maipú, en condición de visitante, en otro encuentro que tendrá enorme importancia para la lucha por la permanencia.

Marcelo Fuentes tendrá durante la semana la posibilidad de trabajar con mayor tiempo a disposición, algo que hasta el momento no había podido realizar desde su regreso a Patronato. El objetivo será recuperar futbolistas, evaluar a los jugadores que acumulan tarjetas y cargas físicas y preparar un equipo capaz de sumar fuera de Paraná.

El panorama sigue siendo delicado. Patronato permanece fuera de la zona de descenso, pero con una diferencia mínima y sin margen para relajarse. La victoria ante Atlanta había permitido recuperar algo de oxígeno; la caída frente a Almagro volvió a encender las alarmas.

Por eso, el mensaje de Fuentes fue claro: el equipo deberá afrontar lo que queda del campeonato partido a partido, con la obligación de sumar para escapar definitivamente de la pelea de abajo. La próxima estación será Maipú, donde Patronato buscará recuperarse y volver a sumar puntos que le permitan tomar distancia de la zona comprometida.