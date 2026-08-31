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Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

El equipo paranaense volvió a vencer a El Olimpo de Concordia y cerró la serie con un global de 5-3 en cancha de Ministerio. Ahora va por La Emilia.

31 de agosto 2026 · 16:15hs
Arenas avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Foto gentileza: @romymastracho_ph

Arenas avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Arenas consiguió este domingo una nueva victoria y avanzó a la final de la Zona Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13. El conjunto paranaense volvió a imponerse ante El Olimpo de Concordia, esta vez por 3-2, y selló la clasificación con un marcador global de 5-3.

El encuentro de vuelta se disputó en cancha de Ministerio, donde Arenas logró hacer valer la ventaja conseguida en el primer partido. En la ida, disputada en Concordia, el representante de la Liga Paranaense de Fútbol había ganado por 2-1.

El santiagueño debutó en la Primera de Boca en 2020, con 18 años.

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Con el nuevo triunfo, el conjunto paranaense cerró una serie pareja, pero en la que logró imponerse en ambos compromisos. El 3-2 de este domingo le permitió confirmar su lugar entre los dos mejores equipos de la región y mantener vigente el sueño de avanzar en la competencia federal.

Arenas avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Arenas avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Arenas va por la definición de la Zona Litoral Sur

El próximo desafío para Arenas será La Emilia de San Jorge, que será su rival en la definición de la Zona Litoral Sur.

La serie comenzará el próximo fin de semana en condición de visitante para el equipo de Paraná. Una semana más tarde, Arenas tendrá la posibilidad de definir la llave ante su público.

De esta manera, las representantes de la Liga Paranaense tendrán por delante dos nuevos partidos para buscar quedarse con la Zona Litoral Sur y continuar avanzando en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Arenas Torneo Federal Regional Amateur Ministerio
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