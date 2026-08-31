Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se subió al derrotar a Córdoba 76 a 58 en el encuentro por el tercer y cuarto puesto del Campeonato Argentino de Federaciones, categoría infantiles.

Entre Ríos cerró su participación en el Campeonato Argentino de Federaciones, categoría Infantiles U13 , con una sonrisa y una medalla. El seleccionado panzaverde superó a Córdoba por 76 a 58 en el partido por el tercer y cuarto puesto y se subió al tercer escalón del podio en el Final Four disputado en Río Tercero.

El festejo entrerriano tuvo como protagonista una gran reacción. Córdoba salió decidido a imponer condiciones y encontró respuestas durante los primeros minutos. Con un juego efectivo, el seleccionado local logró cerrar el primer cuarto al frente por 19 a 14 y alimentó la ilusión de quedarse con la medalla de bronce.

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Pero Entre Ríos cambió el rumbo del partido a partir del segundo período. Ajustó su defensa, encontró mayor fluidez en ataque y comenzó a dominar las acciones. La reacción fue contundente y le permitió dar vuelta el marcador antes del descanso. El equipo entrerriano se fue al entretiempo ganando 44 a 27, con una diferencia que marcó un quiebre en el desarrollo del encuentro.

A partir de allí, Entre Ríos manejó los tiempos y no le dio posibilidades a Córdoba de volver a meterse en partido. El seleccionado provincial sostuvo la intensidad durante el complemento, administró la ventaja y terminó sellando el triunfo por 76 a 58 para quedarse con la medalla de bronce.

Elian Zaragoza fue una de las grandes figuras de la jornada. El jugador entrerriano aportó 19 puntos y 10 rebotes y alcanzó una valoración de 28, siendo el jugador más destacado de Entre Ríos. También tuvo una actuación importante Juan Pérez Mercader, quien contribuyó con 16 unidades. En Córdoba, Facundo Oberti fue el máximo anotador con 17 puntos.

Un torneo que comenzó con un golpe para Entre Ríos

El camino de Entre Ríos en el Final Four había comenzado con una derrota ante Santa Fe. El seleccionado provincial cayó por 82 a 72 en un partido que necesitó tiempo suplementario para conocer a su ganador, después de que ambos equipos igualaran en 67 al término del tiempo regular.

Fue un encuentro parejo y de alto voltaje, que terminó inclinándose para el conjunto santafesino en los cinco minutos adicionales. Tomás Spedaletti fue entonces una de las figuras de Santa Fe, con una valoración de 19, gracias a sus 18 puntos, siete rebotes y dos asistencias.

La derrota obligó a Entre Ríos a levantarse rápidamente y afrontar el partido por el tercer puesto con la necesidad de cerrar el certamen de la mejor manera. Y la respuesta llegó ante Córdoba: el seleccionado provincial mostró carácter, dio vuelta un partido que comenzó cuesta arriba y terminó celebrando un triunfo que le permitió subirse al podio.

Santa Fe, campeón del Campeonato Argentino de Infantiles

La corona del Campeonato Argentino quedó en manos de Santa Fe, que protagonizó una definición emocionante ante FeBAMBA y se impuso por 75 a 73.

FeBAMBA tuvo un mejor comienzo y se quedó con el primer cuarto por 19 a 16. Santa Fe reaccionó en el segundo período, encontró mejores respuestas y llegó al descanso con una ventaja de cinco puntos: 43 a 38.

El seleccionado santafesino sostuvo el liderazgo durante el complemento y llegó al último cuarto arriba 56 a 51. Pero cuando parecía tener el partido bajo control, FeBAMBA protagonizó una remontada que llevó el encuentro a un desenlace dramático.

Con apenas 12 segundos por jugar, FeBAMBA consiguió igualar el marcador en 73. Parecía que el título podía quedar para cualquiera de los dos. Sin embargo, Santa Fe recuperó una pelota clave cuando solamente restaban dos segundos y encontró la bandeja que desató el festejo. El 75 a 73 fue definitivo y consagró al seleccionado santafesino como campeón.

El gran protagonista del torneo fue Tomás Spedaletti, elegido MVP del certamen y también de la final. En el partido decisivo registró 22 de valoración, con 14 puntos, seis rebotes y tres asistencias.

Para Entre Ríos, el cierre dejó una recompensa al esfuerzo. Después de un debut adverso y de quedar fuera de la final, el seleccionado U13 reaccionó, venció con autoridad a Córdoba y regresó a casa con una medalla de bronce y la satisfacción de haber terminado entre los mejores del país.