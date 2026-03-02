Un ex-delantero de Patronato hizo historia en el Bernabeu

Se trata del ex-atacante de Patronato Luis Vázquez, quien estuvo presente en el histórico triunfo de Getafe sobre Real Madrid por 1 a 0 por La Liga de España.

Luis Vázquez, a la izquierda en la fila de arriba, formó parte del histórico triunfo del Getafe sobre Real Madrid.

Getafe, con la presencia en el 11 inicial del ex-delantero de Patronato Luis Vázquez , sorprendió a Real Madrid al derrotarlo 1 a 0 en el estadio Santiago Bernabeu en el encuentro que cerró la fecha 26 de La Liga de España. El único gol fue anotado por el delantero uruguayo Martín Satriano a los 39 minutos.

Vázquez, que se sumó a Getafe en el último mercado de pases, fue reemplazado a los 69 minutos por Mario Martín. El conjunto visitante contó con la presencia en la alineación inicial del defensor argentino Zaid Romero, con pasado en Estudiantes de La Plata, y el zaguero uruguayo Sebastián Boselli, con pasado en River Plate y el Pincharratas.

#FINAL | ¡¡¡¡¡VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOS!!!!!! ¡¡¡¡ESTO ES HISTORIA DEL GETA!!!! ¡El 3 se viene a Getafe, mi gente! ¡Qué partidazo se ha marcado este equipo! @realmadrid 0- 1 @GetafeCF Martín Satriano. #RealMadridGetafe pic.twitter.com/TU4vNpejz7

Con este resultado, el Merengue sufrió su segunda derrota en serie en el campeonato. Este marcador adverso lo alejó a cuatro unidades de distancia de Barcelona, único líder del certamen. El equipo azul escaló a la undécima posición con 32 puntos y sumó su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, consolidando su buen momento.

Dominio de Real Madrid, victoria Azul

Real Madrid dominó la tenencia del balón con un porcentaje del 78 por ciento. Esto le permitió generar 17 disparos, de los cuales seis de ellos con dirección al arco adversario; sin embargo, la falta de contundencia volvió a marcar diferencia en un encuentro donde el Getafe resistió con orden y aprovechó una de sus pocas oportunidades.

Los visitantes, que apenas tuvieron 22 por ciento de posesión y seis remates totales, dos de ellos a portería, hicieron efectivo su plan.

Los merengues afrontaron el encuentro con cuatro bajas relevantes: , Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Éder Militao no estuvieron disponibles. En la segunda parte regresaron a la actividad Dean Huijsen y Rodrygo, ambos ingresaron al minuto 55 en busca de cambiar el rumbo del partido.

La ocasión más clara para el empate llegó al 79’. Franco Mastantuono envió un centro preciso que encontró el cabezazo de Rodrygo con dirección a portería, pero el guardameta David Soria reaccionó con la mano izquierda para desviar el balón y mantener la ventaja visitante.

La estadística que rompió Getafe en el Bernabeu

Getafe celebró su séptima victoria ante Real Madrid en 41 juegos y la segunda en el estadio Santiago Bernabeu. Rompió una abstinencia de 18 años sin triunfos en la Casa Blanca. El último éxito en la casa del Merengue había sido el 23 de febrero de 2008, ocasión en la que se impuso por 1 a 0.