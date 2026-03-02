Don Bosco dominó en el Lento de verano

En el torneo que organizó el CEF, Don Bosco se consagró en las categorías +35 y +45 tras superar en las finales a Colonia Avellaneda y Talleres respectivamente.

En el Poli se vivieron jornadas de competencia y camaradería.

Don Bosco festejó en el Torneo inicial de verano de sóftbol lento organizado por el Centro de Educación Física (CEF) N° 5, que se desarrolló durante dos semana en el diamante del polideportivo ubicado en los terrenos lindantes al Ejército Argentino, para las categorías +35 y +45.

Fueron apasionantes jornadas en la que los experimentados softbolistas compitieron tenaz pero sanamente con el objetivo de subirse al escalón más alto del podio.

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Don Bosco celebró por duplicado

En ambas divisiones el campeón fue Don Bosco, que coronó impecables presentaciones alzando los dos trofeos que estuvieron en juego.

En la divisional +35 en el certamen denominado Sergio Pulpo Malarczuk el Salesiano se impuso en la final por 14 carreras a 11 sobre su par de Colonia Avellaneda.

Mientras que en +45, en el campeonato Antonio Tony Monetta, el equipo de la Avenida superó por 12 carreras a 9 a Talleres.

De esta manera, con el Don Bosco festejando en ambas competencias, se puso punto final a estos torneos en los que reinó la camaradería y se recordó a dos importantes baluartes que tuvo la disciplina en la ciudad, que años atrás nos dejaron físicamente.