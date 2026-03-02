Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases.

Con el comienzo del ciclo lectivo, el Municipio de Paraná puso en marcha un nuevo esquema operativo del transporte urbano que apunta a consolidar una mejora integral del sistema . La reorganización incluye la incorporación total de las unidades disponibles, la actualización de recorridos y un cronograma de funcionamiento adaptado a la mayor demanda propia de esta etapa del año.

Desde este lunes circulan 70 unidades y otras 7 permanecen como respaldo, cubriendo todas las líneas: A, B, C, D, E, F, G, H, L, M y P. La ampliación fortalece la capacidad operativa en toda la ciudad y permite ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de los usuarios, destacaron oficialmente.

Además, desde el domingo se readecuaron los recorridos de las líneas A, B, C, D, L, M y P con el objetivo de optimizar trayectos y mejorar la cobertura territorial. Las modificaciones forman parte de un proceso de revisión y planificación permanente del servicio, que incluyó instancias de diálogo con vecinos, instituciones y usuarios habituales. Según se informó, los aportes de la comunidad fueron considerados en la definición de los nuevos esquemas, por lo que la actualización no solo responde a criterios técnicos y operativos, sino también a demandas concretas planteadas por la ciudadanía.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que esta nueva etapa consolida un sistema de transporte urbano "más organizado, previsible y acorde al crecimiento y la dinámica de la ciudad", al tiempo que reafirma el compromiso de fortalecer un servicio esencial para miles de paranaenses.

El impacto de la mayor frecuencia y los cambios de recorrido ya se encuentra reflejado en la aplicación oficial del sistema, Arriba Paraná, donde los usuarios pueden consultar horarios y trazas actualizadas.