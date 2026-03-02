Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Con 70 unidades en circulación y recorridos readecuados, Paraná refuerza el transporte urbano ante el inicio del ciclo lectivo.

2 de marzo 2026 · 14:25hs
Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases.

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases.

Con el comienzo del ciclo lectivo, el Municipio de Paraná puso en marcha un nuevo esquema operativo del transporte urbano que apunta a consolidar una mejora integral del sistema. La reorganización incluye la incorporación total de las unidades disponibles, la actualización de recorridos y un cronograma de funcionamiento adaptado a la mayor demanda propia de esta etapa del año.

Desde este lunes circulan 70 unidades y otras 7 permanecen como respaldo, cubriendo todas las líneas: A, B, C, D, E, F, G, H, L, M y P. La ampliación fortalece la capacidad operativa en toda la ciudad y permite ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de los usuarios, destacaron oficialmente.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios por el alerta amarilla por tormentas del SMN

SMN lanzó alerta amarilla por tormentas para este martes

2.300 estudiantes participaron del upd en parana

2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

LEER MÁS: Paro: según el Gobierno 54% de los docentes no adhirió

Con 70 unidades en la calle, amplían el servicio de colectivos en Paraná

Embed

Además, desde el domingo se readecuaron los recorridos de las líneas A, B, C, D, L, M y P con el objetivo de optimizar trayectos y mejorar la cobertura territorial. Las modificaciones forman parte de un proceso de revisión y planificación permanente del servicio, que incluyó instancias de diálogo con vecinos, instituciones y usuarios habituales. Según se informó, los aportes de la comunidad fueron considerados en la definición de los nuevos esquemas, por lo que la actualización no solo responde a criterios técnicos y operativos, sino también a demandas concretas planteadas por la ciudadanía.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que esta nueva etapa consolida un sistema de transporte urbano "más organizado, previsible y acorde al crecimiento y la dinámica de la ciudad", al tiempo que reafirma el compromiso de fortalecer un servicio esencial para miles de paranaenses.

El impacto de la mayor frecuencia y los cambios de recorrido ya se encuentra reflejado en la aplicación oficial del sistema, Arriba Paraná, donde los usuarios pueden consultar horarios y trazas actualizadas.

Paraná Colectivos Inicio de clases
Noticias relacionadas
incendio en residencia estudiantil de parana dejo importantes danos materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Alejandra Grasmuck tuvo un largo tratamiento oncológico.

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Iñaki Arrías marcó el camino en Concepción del Uruguay.

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

Ver comentarios

Lo último

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Ultimo Momento
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Dejanos tu comentario