El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

Luis Vázquez será cedido a préstamo al Getafe de España. Será su segunda experiencia en el Viejo Continente.

19 de enero 2026 · 10:17hs
Luis Vázquez llegó a su segundo tanto en la competencia.

El ex-atacante de Patronato Luis Vázquez tendrá nuevo destino en el fútbol de Europa: emigrará de Bélgica a España para sumarse al Getafe de España. La entidad belga cederá a préstamo al futbolista surgido de la cantera Rojinegra hasta el 30 de junio.

El delantero nacido en la localidad santafesina de Recreo viene de disputar 18 partidos con el conjunto belga, entre Liga, Copa y UEFA Conference League, firmando dos goles entre las tres competiciones.

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Vázquez, que jugó 99 partidos y marcó 16 goles en el Xeneize, perdió lugar en Anderlecht de Bélgica, donde Boca lo había vendido a mediados de 2023, después de arrancar como titular (116 encuentros y 18 tantos).

Por eso, su salida a España será en busca de recuperar rodaje y levantar el nivel.

En Boca están expectantes

El arribo de Vázquez al fútbol español genera expectativas en Boca Juniors. El elenco español había llegado a un acuerdo para incorporar a Ezequiel Chimy Ávila semanas atrás, pero el traspaso nunca se dio por complicaciones económicas y, con la llegada del santafesino, todo indica que Getafe desistirá del jugador de Betis.

Ante este panorama, el futuro del atacante de 31 años, que fue titular ante Villarreal por la lesión de Cucho Hernández, es una incógnita. Se sabe que Boca está interesado en sumarlo y, como el pase de Alexis Cuello corre peligro de caerse, aparece como una opción viable.

