El juego está cerrando la tercera fecha de la Primera Nacional. Patronato va por su primera victoria en la temporada.

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Atlanta en el encuentro que está cerrando la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El juego se lleva adelante en el estadio León Kolvobski bajo el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

Patronato mostró sus intenciones desde el arranque. Antes de los diez minutos ya había pisado el área en dos oportunidades: primero con un centro desde la derecha de Juan Salas que no logró conectar Franco Soldano, y luego con otro envío, esta vez de Fernando Evangelista, que Hernán Rivero tampoco pudo empujar. En el inicio se vieron buenas transiciones entre Brandon Cortés y Juan Barinaga en la mitad de la cancha, con la clara idea del Rojinegro de abrir el campo utilizando a sus laterales como carrileros en su esquema 5-3-2.

Con esa línea de cinco bien marcada, Patronato cedió la pelota y esperó en bloque medio, compacto, dejando que Atlanta manejara la posesión. La intención era recuperar una vez que el Bohemio cruzara la mitad y salir rápido por las bandas.

Franco Meritello Patronato Atlanta Franco Meritello, defensor de Patronato

Atlanta recién logró inquietar promediando los 20 minutos. Primero con un tiro libre en el vértice derecho del área: Jeremías Puch ejecutó rasante y Tomás Castro no pudo conectar con claridad en el área chica. Poco después, Rodrigo Sosa envió un centro preciso para la llegada de Puch por detrás de todos, pero el cabezazo se fue por encima del travesaño.

A partir de esas situaciones, el conjunto de Cristian Pellerano creció. Empezó a mover la pelota de lado a lado, manejó el ritmo y obligó a Patronato a replegarse cada vez más. El equipo de Forestello se mantuvo firme defensivamente, aunque le costó sostener la posesión y terminó cortando con infracciones en varios pasajes.

Sin embargo, el Rojinegro volvió a generar peligro a través de su fórmula repetida: lateral al área y disputa de la segunda jugada. Tras un envío largo de Evangelista al corazón del área, la pelota quedó sucia y le cayó a Brandon Cortés, que amagó dos veces antes de rematar, pero su disparo rebotó en un defensor. La jugada continuó con un centro del propio Cortés que derivó en córner. De ese rebote, nuevamente Cortés probó desde afuera buscando el ángulo, aunque el remate se fue por encima del travesaño.

Patronato insistió por esa vía. Otro lateral profundo derivó en una segunda acción donde Cortés no logró sacarse la marca y, en el rebote, Rivero ensayó un remate de primera que volvió a chocar contra un defensor bohemio.

El cierre del primer tiempo fue intenso, con Patronato adelantado en campo rival y dos tiros de esquina consecutivos que no pudo capitalizar. Se fue una etapa equilibrada, con Atlanta más tiempo en posesión y el Rojinegro apostando a la pelota parada y a la segunda jugada como principal argumento ofensivo.

Formaciones del Bohemio y de Patronato

Atlanta: Francisco Rago; Martín García (69' Mendoza), Rodrigo Moreira (69' Galeano), Rodrigo Sosa y Tomás Rojas; Castro Ponce (69' Bisanz), Nicolás Previtali, Cristian Bernardi y Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano

Embed ¡ASÍ FORMAMOS ESTA NOCHE ANTE PATRONATO! #SomosAtlanta pic.twitter.com/zoceu2h1ug — Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) March 2, 2026

Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz (45' Piccioni), Franco Meritello, Fernando Moreyra y Fernando Evangelista; Juan Barinaga (58' Enrique), Federico Bravo y Brandón Cortés (58' Araujo); Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Rubén Forestello

Embed #JuegaPatrón | Así forma #Patronato en Villa Crespo



Formación confirmada para enfrentar a Atlanta a partir de las 21 horas



Ver en vivo https://t.co/1ed4t2XA9V#VamosPatrón pic.twitter.com/59dc1CFcmi — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) March 2, 2026

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: León Kolvobsk

Resultados de la tercera fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

Gimnasia y Tiro (Salta) 2 – Almagro 0

Sábado

Agropecuario (Carlos Casares) 0 – Nueva Chicago 2

Domingo

Gimnasia (Jujuy) 1 – Quilmes 0

Midland 2 – Colegiales 0

Güemes (Santiago del Estero) 2 – Chacarita 1

San Martín (Tucumán) 2 – Deportivo Maipú 2

Atlético Rafaela 1 – Temperley 0

Tristán Suárez 2 – San Martín (San Juan) 1

Lunes

Atlanta - Patronato