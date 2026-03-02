Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino.

El plantel femenino de Atlético Neuquén Club organiza un Mate Bingo este domingo para recaudar fondos y seguir jugando.

El plantel de Fútbol Femenino del Atlético Neuquén Club organizará este domingo un Mate Bingo con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos del equipo y sostener su actividad deportiva.

En el marco de la organización del evento, las jugadoras se encuentran en la búsqueda de personas, comercios y emprendimientos que deseen colaborar con algún premio (ya sea un producto, voucher o servicio) que será sorteado durante la jornada.

Atlético Neuquén invita a sumarse a su bingo a beneficio del plantel femenino

Mate Bingo.jpeg

Desde el equipo informaron que, a modo de agradecimiento, cada colaborador tendrá difusión en las redes sociales del club y será mencionado especialmente durante el desarrollo del bingo, destacando el acompañamiento brindado al deporte femenino.

"Cualquier aporte, grande o pequeño, nos ayuda muchísimo y será súper valorado", expresaron desde el plantel, al tiempo que agradecieron el apoyo de la comunidad para continuar fortaleciendo el fútbol femenino.