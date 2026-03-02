Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Neuquén

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

El plantel femenino de Atlético Neuquén Club organiza un Mate Bingo este domingo para recaudar fondos y seguir jugando.

2 de marzo 2026 · 17:56hs
Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino.

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino.

El plantel de Fútbol Femenino del Atlético Neuquén Club organizará este domingo un Mate Bingo con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos del equipo y sostener su actividad deportiva.

En el marco de la organización del evento, las jugadoras se encuentran en la búsqueda de personas, comercios y emprendimientos que deseen colaborar con algún premio (ya sea un producto, voucher o servicio) que será sorteado durante la jornada.

Atlético Neuquén Amarillo conquistó el Torneo Clausura 2025.

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Patronato junto al gobierno provincial en la formación de trabajadores.

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

LEER MÁS: Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén invita a sumarse a su bingo a beneficio del plantel femenino

Mate Bingo.jpeg

Desde el equipo informaron que, a modo de agradecimiento, cada colaborador tendrá difusión en las redes sociales del club y será mencionado especialmente durante el desarrollo del bingo, destacando el acompañamiento brindado al deporte femenino.

"Cualquier aporte, grande o pequeño, nos ayuda muchísimo y será súper valorado", expresaron desde el plantel, al tiempo que agradecieron el apoyo de la comunidad para continuar fortaleciendo el fútbol femenino.

Atlético Neuquén Fútbol Paraná
Noticias relacionadas
Maquinita Martínez realizó una buena presentación, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

Chacho Coudet en su última práctica en Alavés.

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

En su vuelta a la divisional, Central Entrerriano está realizando una excelente campaña.

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

River Plate juega de visitante.

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Ver comentarios

Lo último

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Ultimo Momento
Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

La provincia
Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Dejanos tu comentario