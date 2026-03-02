Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

La jornada se desarrolló este lunes de manera presencial en las instalaciones de la institución deportiva de Patronato.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Mujeres, llevó adelante la primera instancia de capacitación del año en perspectiva de género y violencias contra las mujeres destinada a trabajadores del Club Atlético Patronato, en la ciudad de Paraná.

La jornada se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la institución deportiva y estuvo dirigida al personal que cumple funciones en el club, en el marco de la Ley Provincial Nº 10.768, normativa que adhiere en Entre Ríos a la Ley Micaela (Ley Nacional Nº 27.499).

Formación obligatoria y compromiso institucional de Patronato

La capacitación fue coordinada por profesionales del equipo técnico de la Dirección de Mujeres, área que depende de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano. Durante el encuentro se abordaron contenidos vinculados a perspectiva de género, desigualdades estructurales, tipos y modalidades de violencia, y herramientas para la prevención e intervención en los espacios laborales.

Cabe recordar que la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. En Entre Ríos, su implementación se amplía mediante acciones articuladas con distintos sectores sociales, entre ellos instituciones deportivas y organizaciones de la sociedad civil.

Desde el organismo provincial señalaron que estas instancias no solo apuntan al cumplimiento formal de la normativa, sino que buscan generar transformaciones culturales profundas en los ámbitos de trabajo y en la comunidad en general.

El deporte como espacio de transformación social

La elección de un club deportivo como escenario para esta primera capacitación del año no es menor. Las instituciones deportivas cumplen un rol central en la vida social y comunitaria, constituyéndose en espacios de formación, contención y referencia para niños, jóvenes y familias.

En ese sentido, la formación en perspectiva de género adquiere una relevancia estratégica, ya que permite revisar prácticas cotidianas, identificar estereotipos arraigados y prevenir situaciones de discriminación o violencia que puedan reproducirse en estos ámbitos.

La capacitación en Ley Micaela propone precisamente identificar aquellas visiones y conductas que perpetúan desigualdades, brindar herramientas teórico-prácticas para su deconstrucción y avanzar hacia una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad y la no violencia.

Construir espacios laborales más igualitarios

Desde la Dirección de Mujeres se destacó que el objetivo principal de estas jornadas es promover una equidad real y efectiva. Para ello, se trabaja en la sensibilización, la reflexión colectiva y el fortalecimiento de capacidades institucionales que permitan actuar ante situaciones de violencia de género.

Asimismo, se subrayó la importancia de que las capacitaciones no se limiten a un hecho aislado, sino que formen parte de un proceso sostenido en el tiempo, con instancias de actualización y seguimiento.

La iniciativa en el Club Atlético Patronato marca el inicio del cronograma anual de formaciones que el Ministerio prevé desarrollar durante 2026, consolidando el compromiso del gobierno provincial en la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.