Patronato va por su primera victoria en la temporada

Patronato Visitará desde las 21 a Atlanta en el cierre de la tercera fecha de la Primera Nacional. Los dos equipos vienen de resignar su invicto en el año

2 de marzo 2026 · 07:15hs
Patronato visitará este lunes a Atlanta en el encuentro que cerrará la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El juego se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio León Kolvobski bajo el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro ingresará al escenario ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo con urgencias. Tiene la necesidad de retornar a la capital entrerriana con, al menos, una unidad en su haber. Esta necesidad se incrementó tras la sorpresiva derrota que sufrió en el capítulo pasado ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 1 en el cotejo que marcó su estreno como local.

Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

¿Cómo está el historial entre Patronato y Atlanta?

En el duelo ante el Albo quedó en evidencias la realidad de ambos equipos. El conjunto del norte del país sacó provecho de haber sostenido la base que en la temporada 2025 llegó hasta cuartos de final del reducido que otorgó el segundo ascenso a la Liga Profesional. El Santo, por su parte, exhibió las falencias de un equipo que está transitando en etapa de formación, pero en plena competencia.

Patronato viene de perder 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

El sabor dejó preocupación en el Pueblo Rojinegro. Esto se modifica con resultados positivos y buenos rendimientos. Este primer punto es lo que intentará conquistar esta noche el elenco dirigido por Rubén Forestello en la capital del país.

Interrogantes en la alineación de Patronato

La semana largo de trabajo el permitió al entrenador evaluar alternativas pensando en el armado del 11 inicial. Ensayó variantes en distintos sectores del campo de juego. Planteó interrogantes al no confirmar la alineación que saldrá a escena esta noche. La única certeza es que mantendrá la línea de cinco defensores con tres marcadores centrales que le brindarán oxígeno a los laterales al momento de sumarse el circuito ofensivo.

En cuanto a intérpretes el Yagui determinará a último momento las dudas planteada durante la planificación. En este sentido el entrenador ensayó alternativas en la zona media y en el ataque. Para la línea de volantes el DT decidirá si sostiene en el 11 a Juan Barinaga o si le da espacio a Augusto Picco. Con esta posible modificación reforzará la marca, pero resignará claridad en la elaboración de juego. Otra duda que deberá despejar Forestello será el posible regreso de Hernán Rivero al 11 inicial en lugar de Valentín Pereyra para conformar la sociedad ofensiva junto a Franco Soldano. El ex-Unión de Santa Fe convirtió el único gol de Patronato en la temporada.

El presente de Atlanta

Atlanta, por su parte, reúne tres unidades en el certamen. Inició su camino superando en condición de local a Quilmes por 1 a 0. En el siguiente juego fueron sorprendidos por Colegiales al ser superados por 1 a 0.

A pesar de la derrota ante el Tricolor de Munro el entrenador del Bohemio, Cristian Pellerano, apostaría por los mismos intérpretes que estuvieron presente en la última presentación.

Posibles formaciones de Atlanta y Patronato

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas y Rodrigo Sosa; Castro Ponce, Nicolás Previtali y Cristian Bernardi; Lautaro Fedele, Alejandro Quintana e Ignacio Rodríguez. DT: Cristian Pellerano

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Francisco Heredia; Barinaga o Picco, Federico Bravo y Brandon Cortés; Rivero o Pereyra y Franco Soldano. DT: Rubén Forestello

Hora y TV: 21 (LPF Play)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: León Kolvobski

