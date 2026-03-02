Uno Entre Rios | La Provincia | paritaria

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

En el marco de las paritarias docentes, los gremios rechazaron la propuesta realizada por el Gobierno de Entre Ríos. Anunciaron un paro para este martes.

2 de marzo 2026 · 17:37hs
Los gremios docentes rechazaron la propuesta realizada por el Gobierno de Entre Ríos. 

Los gremios docentes, Agmer, AMET, Sadop y UDA rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos en la tarde de este lunes y anunciaron un paro de 24 horas para este martes.

La voz oficial tras la paritaria

Tras el encuentro con los gremios, el titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó en conferencia de prensa que la oferta buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo de enero y febrero, garantizar un salario mínimo de bolsillo de $750.000.

Además, dejó en claro que existe la chance de abrir nuevas instancias de revisión en un plazo no mayor a 90 días.

El funcionario sostuvo que la Provincia presentó una propuesta “mejorada” respecto de la anterior y que contempló varios de los planteos gremiales. Entre los puntos centrales, detalló un incremento en los ítems Fopid y conectividad —que actualmente forman parte del salario— y una suma destinada a cargos y a docentes con más de 15 horas cátedra y más de 11 horas en nivel superior.

Asimismo, el funcionario remarcó que la Provincia se comprometió a garantizar que “ningún docente de ningún cargo inicial cobre menos de $750.000 de bolsillo”, además de incrementar en un 50% la ayuda escolar y cubrir el 100% del boleto de transporte urbano en las localidades donde el servicio esté disponible.

Qué se dijo desde los gremios

Por su parte, el Secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, señaló que la oferta fue “muy semejante a la anterior” y que no modificó los puntos centrales cuestionados en la primera instancia de negociación.

En este marco, destacó que la principal diferencia es que el monto de 45.000 pesos ofrecido inicialmente pasó a 60.000 pesos, distribuidos en 36.000 dentro del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y 24.000 en concepto de conectividad. Sin embargo, se mantiene en 30.000 pesos la suma destinada a jubilados y en 25.000 pesos el adicional para docentes con más de 10 años de antigüedad.

“En esencia sigue teniendo la misma caracterización que la propuesta anterior y por eso decidimos rechazarla”, indicó Antivero.

Por su parte, la Secretaria General de Unión de Docentes Argentinos -UDA- Seccional Entre Ríos también cuestionó que, aun con la actualización propuesta, el salario apenas alcanzaría los 750.000 pesos, cifra que –afirmaron– representa aproximadamente la mitad de la canasta familiar. “No es que no queramos que los chicos estén en las aulas; lo que no queremos es que pasen hambre en sus casas”, expresaron.

Los dirigentes confirmaron que los cuatro sindicatos docentes continuarán actuando en conjunto dentro del Frente Sindical y llevarán adelante el paro de 24 horas.

