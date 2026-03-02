Uno Entre Rios | Ovación | Vélez Sarsfield

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Velez se transformó en el flamante puntero de la Zona A del Torneo Apertura tras derrotar 1 a 0 al Pincharratas.

2 de marzo 2026 · 21:23hs
Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Vélez Sarsfield sorprendió este lunes a Estudiantes de La Plata al derrotarlo 1 a 0 en el estadio Jorge Luis Hirschi en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con esta victoria, el Fortín se transformó en el flamante líder de la Zona A.

El único gol fue anotado a los 57 minutos por Florián Monzón. La acción nació en un balón detenido enviado por Manuel Lanzini en la que el delantero del Fortín se dio vuelta entre dos defensores del Pincharratas para superar la resistencia de Fernando Muslera.

El partido comenzó con una intensidad propia de un duelo de líderes. Durante la primera mitad, Estudiantes buscó imponer su localía con la peligrosidad de Edwuin Cetré, quien forzó varias faltas en la zona defensiva de Liniers. Sin embargo, la solidez defensiva del conjunto visitante y las intervenciones del arquero Álvaro Montero mantuvieron el arco en cero durante el asedio inicial del Pincha.

La paridad se rompió en el segundo tiempo. Florián Monzón capitalizó una oportunidad clara para adelantar al equipo de la V" azulada. El delantero, que atraviesa un gran momento, definió con precisión para marcar el 1-0 definitivo que silenció a gran parte del estadio UNO.

A partir del gol, Vélez replegó sus líneas de manera inteligente, cerrando los caminos a un Estudiantes que, a pesar de los cambios y el empuje de su gente, no logró encontrar la llave para vulnerar la resistencia fortinera.

Con este resultado, el Fortín trepó a la cima de las posiciones con 18 unidades, producto de

Vélez se aleja en el historial

Esta victoria tiene un sabor especial para el pueblo fortinero, ya que ocurre meses después de haberse coronado en la Supercopa Internacional ante el mismo rival, confirmando que Vélez le ha tomado la medida a los enfrentamientos decisivos contra el León de La Plata en el último año.

El Fortín domina el enfrentamiento histórico con una ventaja que varía según el criterio de conteo (profesionalismo o amateurismo incluido), consolidando su superioridad en los duelos de los últimos meses.

Vélez registra 70 victorias sobre Estudiantes. El elenco platense se impuso en 64 ocasiones e igualaron los restantes 53 juegos.

Riestra y Platense igualaron por la octava fecha del Torneo Apertura

En otro de los juegos correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Deportivo Riestra y Platense empataron 0-0 en el Estadio Guillermo Laza.

El partido mantuvo una paridad constante con pocas llegadas claras en el complemento, consolidando un empate que reparte puntos para ambos equipos en sus respectivas zonas.

El juego tuvo polémica. A los 35 minutos el local desperdició una triple oportunidad increíble. Tras un cabezazo fortuito hacia su propio arco de Tomás Nasif , el arquero del Calamar, Matías Borgogno salvó la pelota sobre la línea. El Malevo reclamó que el balón había ingresado, pero tras la revisión del VAR, se determinó que no hubo gol.

