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La inseguridad llegó al club Palermo: robaron cables de distintos sectores del predio

Delincuentes ingresaron a las instalaciones ubicadas en el barrio Rocamora y robaron una importante cantidad de cables en vestuarios, cantinas, sector de futsal y las canchas de pádel.

10 de septiembre 2026 · 13:34hs
La inseguridad llegó al club Palermo: robaron cables de distintos sectores del predio

La inseguridad llegó al club Palermo: robaron cables de distintos sectores del predio

El Club Atlético Palermo, una de las instituciones tradicionales de Paraná, volvió a quedar en el centro de una problemática que preocupa a los clubes de barrio: la inseguridad. Durante la noche, delincuentes ingresaron a las instalaciones ubicadas en el barrio Rocamora y robaron una importante cantidad de cables, afectando distintos sectores del predio.

El robo alcanzó instalaciones vinculadas a los vestuarios, la cantina, el sector de futsal y las canchas de pádel. El daño no se limita al valor de los elementos sustraídos, sino también al perjuicio que genera para el funcionamiento cotidiano de una institución que sostiene distintas actividades deportivas.

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Palermo se suma así a una lista de clubes de Paraná que en los últimos tiempos han sufrido hechos de inseguridad y vandalismo. Para las instituciones barriales, cada episodio representa un golpe difícil de absorber, especialmente porque buena parte de los recursos se consiguen a partir del esfuerzo de dirigentes, colaboradores, familias y socios.

La situación genera nuevamente una pregunta que atraviesa a los clubes: ¿quién protege a las instituciones que todos los días trabajan para sostener actividades deportivas y brindarles un espacio a los chicos?

Un problema que vuelve a repetirse

El robo de cables se convirtió en una de las modalidades que más afecta a distintos espacios e instituciones. Detrás de cada instalación que se rompe o cada elemento que se roba hay dirigentes y colaboradores que deben volver a empezar. En instituciones que habitualmente funcionan con presupuestos ajustados, recuperar cables, reparar instalaciones o reforzar medidas de seguridad significa destinar dinero que estaba pensado para otras necesidades.

Y el problema no termina con la reposición. Si un club debe utilizar sus recursos para reparar los daños provocados por un robo, esos fondos dejan de estar disponibles para comprar materiales deportivos, mejorar espacios, organizar actividades o sostener el funcionamiento cotidiano.

Palermo deberá ahora afrontar las consecuencias de este nuevo episodio mientras busca recuperar la normalidad en sus instalaciones. El interrogante, una vez más, queda planteado: ¿qué herramientas tienen los clubes de barrio para protegerse de hechos que se repiten y que terminan afectando directamente el trabajo que realizan durante todo el año?

La inseguridad volvió a entrar a un club de Paraná. Esta vez fue Palermo. Y, detrás del robo de cables, queda nuevamente expuesta la vulnerabilidad de instituciones que, con mucho esfuerzo, mantienen sus puertas abiertas y sostienen una parte importante de la vida deportiva y social de la ciudad.

La inseguridad llegó al club Palermo: robaron cables de distintos sectores del predio

Palermo predio inseguridad Rocamora
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