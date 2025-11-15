Uno Entre Rios | Ovación | San Martín

Se definieron los descensos: San Martín y Godoy Cruz a la Primera Nacional

El triunfo de Aldosivi y los resultados de la fecha condenaron a San Martín y Godoy Cruz, que descendieron a la Primera Nacional 2026.

15 de noviembre 2025 · 19:19hs
Se definieron los descensos: San Martín y Godoy Cruz a la Primera Nacional.

Se definieron los descensos: San Martín y Godoy Cruz a la Primera Nacional.

Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan en Mar del Plata y aseguró su permanencia en la Liga Profesional 2025. Con la derrota del conjunto sanjuanino y el empate de Godoy Cruz frente a Deportivo Riestra, quedaron confirmados los dos equipos que perderán la categoría y jugarán la Primera Nacional 2026.

El partido en Mar del Plata fue dramático. San Martín comenzó ganando con un tanto de Santiago Barrera, pero Aldosivi reaccionó rápidamente y lo dio vuelta gracias a los goles de Santiago Moya y Franco Rami. Sobre el final, Fernández empató de penal para la visita, aunque la igualdad duró muy poco: un minuto después, Justo Giani marcó el 3-2 que desató la euforia del público local. Ya en tiempo de descuento, Preciado, también de penal, selló el 4-2 definitivo que le garantizó al Tiburón la permanencia.

San Martín y Godoy Cruz, los descendidos de la temporada 2025

En Mendoza, mientras tanto, Godoy Cruz necesitaba una victoria para mantenerse con vida, pero apenas empató 1-1 ante Deportivo Riestra. El Malevo abrió el marcador con un gol de Banega y el Tomba logró el empate a través de un tiro libre de Santino Andino. Sin embargo, el punto no le alcanzó y terminó perdiendo la categoría.

Con estos resultados, San Martín de San Juan y Godoy Cruz descendieron y disputarán la Primera Nacional 2026, mientras que Aldosivi celebró un cierre de torneo lleno de alivio, asegurando su continuidad en la máxima división.

San Martín Godoy Cruz Descensos
