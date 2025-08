Try agónico y victoria: Estudiantes festejó en casa ante Santa Fe Rugby

Estudiantes festejó en el Parque Urquiza

En el marco de la fecha 11 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, la segunda de la segunda rueda, en la sede central del parque Urquiza, ante un gran marco de público, y un campo de juego reluciente, Estudiantes de Paraná se impuso a Santa Fe Rugby por 25 a 23 en un cotejo que fue arbitrado por el santafesino Emilio Traverso. El triunfo del elenco dueño de casa se dio en la última jugada del cotejo por un try de Juan Manuel Lescano y la conversión del ingresado Cañas.

En el primer tiempo, el protagonismo de las acciones fueron absolutamente favorables a los dueños de casa, pero en el complemento mejoró mucho la visita que dio vuelta el marcador y casi se lleva el triunfo para la capital santafesina.

CAE jugó muy bien la primera parte, dispuso de la pelota, y busco darle siempre dinámica al juego. A ello hay que sumarle que fue efectivo y aprovechó las oportunidades que dispuso. Santa Fe Rugby entró dormido y nunca tuvo reacción. Merecidamente se fue el albinegro al descanso ganando por un claro 18 a 11.

En el complemento, Santa Fe Rugby pareció haber recuperado la memoria, y de entrada marcó un try por intermedio del tercera línea Gorla que dejó las cosas 18 a 11. Después fue todo muy parejo, con un CAE que lógicamente se relajó un poco y bajó la intensidad, ante una escuadra santafesina que hizo todo lo posible para darlo vuelta. Aprovechó cuatro penales de Tomás Kerz para quedar 23 a 18 y ponerle pimienta a un final no apto para cardíacos.

Nada esta dicho, porque en la última jugada del partido, llegó el try de Lescano que sumado a la conversión de Máximo Cañas le permitió quedarse con la victoria por 25 a 23.

Más detalles del Regional del Litoral

Además de la victoria del CAE sobre Santa Fe Rugby, se registró la victoria de Jockey de Rosario sobre el Paraná Rowing en la Tortuguita por un ajustado 28 a 26. En barrio Las Delicias de Rosario, en el último partido del ex Puma Juan Imhoff, Duendes se impuso a Gimnasia y Esgrima por 38 a 29. Recordemos que fue postergado el choque entre Old Resian con CRAI por el fallecimiento de Fernández Bobbio.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 44, Estudiantes 35, Santa Fe Rugby 32, Duendes y Gimnasia y Esgrima 28; Old Resian 24, Paraná Rowing 19, CRAI 18, y Jockey de Venado Tuerto 2. En la próxima fecha se medirán Santa Fe Rugby con Duendes, CRAI con Estudiantes, Jockey de Rosario con Old Resian y Jockey de Venado Tuerto con Rowing.

En la Segunda División

Por la fecha 11, Universitario de Santa Fe le ganó a Uni de Rosario 18 a 17, y Alma Juniors de Esperanza a CRAR de Rafaela 33 a 24. En Fisherton, Tilcara igualó 24 a 24 con Caranchos de Rosario, y en Ibarlucea, Provincial derrotó como visitante a Logaritmo 15 a 10. Las posiciones quedaron así: Universitario (R) 46, Tilcara 38, Caranchos 35, Alma Juniors de Esperanza 32, Provincial y Logaritmo 20, CRAR de Rafaela 18, Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 6. En la próxima fecha se medirán CRAR con Logaritmo, Tilcara con Alma Juniors, Uni de Rosario con Caranchos, y Gimnasia de Pergamino con Universitario de Santa Fe.

En cuanto a la novena fecha de la Tercera División, La Salle Jobson superó de visitante a Regatas & Belgrano de San Nicolás 34 a 19, y en la provincia de Entre Ríos, CUCU de Concepción del Uruguay le ganó a Los Pampas de Rufino 14 a 12. En el departamento Castellanos, Brown de San Vicente superó a Cha Roga Club 27 a 13.

Las posiciones quedaron así: La Salle Jobson 38, Los Pampas de Rufino 27, Cha Roga Club 23, Querandí RC 18, Brown de San Vicente 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 10, y CUCU 7.

En la próxima fecha jugarán Los Pampas de Rufino con Brown de San Vicente, La Salle Jobson con CUCU, y Querandí RC con Regatas & Belgrano de San Nicolás, quedando libre Cha Roga.

Sintesis de Estudiantes ante Santa Fe Rugby

Estudiantes: Diego Correa, Mateo Martínez y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Facundo Ferrer; Juan Mernes (C), Augusto Senger y Basilio Cañas; Simón Bollo y Bruno Heit; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bautista Lescano. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Máximo Cañas, Sebastián Dorigón, Juan Manuel Lescano, Franco Vartorelli, Román Martínez, David Londero y Valentín Haiek.

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Santiago Barolin y Tomás Garcia; Agustín Trossero y Guillermo Botta; Augusto Gorla, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (C) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Ramiro Giménez Melo y Santiago Mendicino. Entrenador: Pedro Benet. Luego ingresaron: Andoni Alzugaray, Fabián Frustagli, Gonzalo del Pao y Gerónimo González.

Primer tiempo: 3´ penal Bruno Heit, 5´ penal Tomás Kerz, 19´ try Juan Mernes, 21´ penal Tomás Kerz, 22´ try Basilio Cañas, 38´ try Basilio Cañas.Segundo tiempo: 3´ try Augusto Gorla, 18´ penal Tomás Kerz, 24´ penal Tomás Kerz, 33´ penal Tomás Kerz, 36´ penal Tomás Kerz, 39´ try Juan Manuel Lescano convertido por Máximo Cañas.

Amarillas: Franco Rosetto (CAE) y Tomás Kerz (CAE).Cancha. EstudiantesReferee: Emilio Traverso (USR)