Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

El Pingüino recibirá desde las 18 al Decano, que en la ida ganó 3 a 0, por el partido revancha de la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur.

Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol van por la clasificación a la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur.

Uno va por la épica en su casa, el otro buscará ratificar como visitante todo lo bueno que hizo en el primer partido. Esta tarde, desde las 18, en el estadio Luis Renaud, Neuquen recibirá a Atlético Paraná, en el partido revancha de la Tercera Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur .

Los encargados de impartir justicia en la zona sur de la capital entrerriana son representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. Joaquín Urbani será el árbitro principal; Nicolás Mottier y Juan Bonnin actuarán como asistentes; mientras que Maximiliano Moya será el cuarto árbitro.

En el partido de ida, el Decano se impuso por 3 a 0 en el estadio Pedro Mutio, gracias a los goles de Facundo Cima y Francisco Ciaccio, en dos oportunidades, por lo que sabe que cuenta con una importante ventaja, aunque sabe que la historia no está definida a pesar de estar bien parado.

Por su parte, el Pingüino irá por la heroica ante su gente, obligado a ganar, al menos, por tres goles para forzar la definición por penales.

El ganador de este cruce se impondrá en la Cuarta Ronda contra quien resulte vencedor del cruce entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Social y Deportivo Achirense, que jugaban al cierre de esta edición (en la ida, la Juve se impuso como visitante por 2 a 1). El partido de ida será en la capital entrerriana y la revancha se jugará en Gualeguaychú o Colonias Las Achiras.

Los equipos santafesinos en el Torneo Regional Amateur

Colón de San Justo avanzó a la Cuarta Ronda de la Región Litoral Sur, luego de hacerse fuerte como visitante para eliminar a su clásico rival, Sanjustino, al derrotarlo por 2 a 0 e imponerse con un global de 3 a 1 tras el empate en un tanto con el que terminó el partido de ida.

Su rival se definirá este domingo. Desde las 20, Ben Hur de Rafaela recibirá a Juventud de Esperanza. En la ida, el equipo rafaelino ganó 1 a 0 como visitante.

En la Cuarta Ronda, el primer partido será en San Justo y el encuentro de vuelta se jugará en Rafaela o Esperanza.