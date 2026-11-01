Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

El Pingüino recibirá desde las 18 al Decano, que en la ida ganó 3 a 0, por el partido revancha de la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur.

1 de noviembre 2026 · 11:45hs
Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol van por la clasificación a la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur.

Prensa LPF

Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol van por la clasificación a la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur.

Uno va por la épica en su casa, el otro buscará ratificar como visitante todo lo bueno que hizo en el primer partido. Esta tarde, desde las 18, en el estadio Luis Renaud, Neuquen recibirá a Atlético Paraná, en el partido revancha de la Tercera Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

Los encargados de impartir justicia en la zona sur de la capital entrerriana son representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. Joaquín Urbani será el árbitro principal; Nicolás Mottier y Juan Bonnin actuarán como asistentes; mientras que Maximiliano Moya será el cuarto árbitro.

En el partido de ida, el Decano se impuso por 3 a 0 en el estadio Pedro Mutio, gracias a los goles de Facundo Cima y Francisco Ciaccio, en dos oportunidades, por lo que sabe que cuenta con una importante ventaja, aunque sabe que la historia no está definida a pesar de estar bien parado.

Por su parte, el Pingüino irá por la heroica ante su gente, obligado a ganar, al menos, por tres goles para forzar la definición por penales.

El ganador de este cruce se impondrá en la Cuarta Ronda contra quien resulte vencedor del cruce entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Social y Deportivo Achirense, que jugaban al cierre de esta edición (en la ida, la Juve se impuso como visitante por 2 a 1). El partido de ida será en la capital entrerriana y la revancha se jugará en Gualeguaychú o Colonias Las Achiras.

Los equipos santafesinos en el Torneo Regional Amateur

Colón de San Justo avanzó a la Cuarta Ronda de la Región Litoral Sur, luego de hacerse fuerte como visitante para eliminar a su clásico rival, Sanjustino, al derrotarlo por 2 a 0 e imponerse con un global de 3 a 1 tras el empate en un tanto con el que terminó el partido de ida.

Su rival se definirá este domingo. Desde las 20, Ben Hur de Rafaela recibirá a Juventud de Esperanza. En la ida, el equipo rafaelino ganó 1 a 0 como visitante.

En la Cuarta Ronda, el primer partido será en San Justo y el encuentro de vuelta se jugará en Rafaela o Esperanza.

Torneo Regional Amateur Neuquen Atlético Paraná Fútbol
Noticias relacionadas
Boca y River paralizan al país: todo listo para un Superclásico cargado de emoción.

Boca y River paralizan al país: todo listo para un Superclásico cargado de emoción

Gimnasia no pudo traerse la clasificación desde Bahía Blanca.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Canelo Álvarez impuso su experiencia y jerarquía ante su rival.

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Vélez y San Lorenzo igualaron 2-2 en el José Amalfitani.

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Ver comentarios

Lo último

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Ultimo Momento
Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Maximiliano Llanes: Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas

Maximiliano Llanes: "Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas"

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Policiales
Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Dejanos tu comentario