Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

El Gato y el Pingüi se enfrentarán desde las 15 por la tercera fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

24 de octubre 2026 · 07:31hs
Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

La tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, en la Región Litoral Sur, tendrá este sábado dos enfrentamientos entre equipos entrerrianos. Atlético Paraná y Atlético Neuquén volverán a verse las caras en barrio San Martín, mientras que Achirense recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en Colonia Las Achiras.

Atlético Paraná y Atlético Neuquén, otra vez frente a frente

Desde las 15, Atlético Paraná será local ante Atlético Neuquén, en un encuentro que contará con el arbitraje de Leandro Aragno, de Santa Fe. El duelo entre el Rojiblanco y el Pingüi tendrá su tercer capítulo en la competencia. Ambos compartieron la Zona 5 durante la primera etapa y protagonizaron dos partidos equilibrados: igualaron 1 a 1 en barrio San Martín, en el encuentro inicial del torneo, y empataron sin goles en el compromiso correspondiente a la segunda rueda, disputado en el sur de la ciudad. En el primer cruce, Leandro Ilari adelantó al Gato, mientras que Máximo Johnston estableció la igualdad para el conjunto de barrio San Martín.

Atlético Neuquén llega a esta instancia luego de finalizar en el primer puesto de su zona y superar a Recreativo San Jorge de Villa Elisa en la primera serie eliminatoria. El Pingüi consiguió un valioso empate 1 a 1 como visitante y definió la clasificación en condición de local, donde se impuso por 1 a 0 con un tanto de Franco Déboli.

Atlético Paraná, por su parte, dejó en el camino a Defensores de Pronunciamiento. El equipo dirigido por el conjunto rojiblanco construyó su clasificación con una victoria por 2 a 0 en condición de visitante y luego sostuvo la diferencia en el estadio Pedro Mutio, donde igualó sin goles para sellar su pasaje a la tercera fase.

Ahora, los dos equipos volverán a encontrarse con el objetivo de sacar ventaja en el primer partido de una serie que promete paridad, a partir de los antecedentes que registraron en la fase inicial.

Achirense y Juventud Unida, por la noche

La otra llave entrerriana se pondrá en marcha a las 20, cuando Achirense reciba a Juventud Unida de Gualeguaychú. El árbitro será Víctor Mora, de Concordia.

También será un enfrentamiento con antecedentes inmediatos, ya que ambos integraron la Zona 7 en la primera fase. En aquella instancia, Juventud Unida se impuso por 2 a 1 en condición de local, mientras que el encuentro disputado en Colonia Las Achiras terminó igualado 1 a 1.

El conjunto de Gualeguaychú llega a los playoffs después de eliminar a Don Bosco de Paraná con una marcada superioridad en el resultado global. Juventud ganó los dos encuentros: se impuso por 4 a 2 en la capital entrerriana y luego venció por 4 a 1 en el sur provincial, para cerrar la serie con un contundente 8 a 3.

Achirense, en tanto, consiguió su lugar en la tercera fase tras superar a Comunicaciones de Concordia. El equipo de Colonia Las Achiras ganó 3 a 1 en el partido de ida y completó la clasificación con una victoria por 2 a 1 en Concordia, para establecer un global de 5 a 2.

Con dos cruces que ya tuvieron capítulos en la etapa clasificatoria, los representantes entrerrianos comenzarán a transitar una nueva instancia del Regional Amateur. Atlético Paraná y Atlético Neuquén abrirán la jornada en la capital provincial, mientras que Achirense y Juventud Unida cerrarán el sábado con otro enfrentamiento entre equipos que conocen sus fortalezas y antecedentes.

Regional Amateur Atlético Paraná Atlético Neuquén Juventud Unida
Noticias relacionadas
Magdalena Garro y una gran labor.

Magdalena Garro brilló en el Mundial de Canotaje: tres medallas para la entrerriana

Este fin de semana Colapinto lleva los colores que uso Carlos Alberto Reutemann.

Franco Colapinto cerró el viernes 15° en los ensayos en Texas

Gimnasia festejó este viernes.

Gimnasia de La Plata no falló frente a Sarmiento y logró un triunfo clave

Al igual que el año pasado el Torneo Internacional es organizado por Suricatas y será lanzado de manera oficial este lunes. 

Paraná se prepara para recibir el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

Ver comentarios

Lo último

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

Ultimo Momento
Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Policiales
Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Dejanos tu comentario