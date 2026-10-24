Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

El Gato y el Pingüi se enfrentarán desde las 15 por la tercera fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

La tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, en la Región Litoral Sur, tendrá este sábado dos enfrentamientos entre equipos entrerrianos. Atlético Paraná y Atlético Neuquén volverán a verse las caras en barrio San Martín, mientras que Achirense recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en Colonia Las Achiras.

Desde las 15, Atlético Paraná será local ante Atlético Neuquén, en un encuentro que contará con el arbitraje de Leandro Aragno, de Santa Fe. El duelo entre el Rojiblanco y el Pingüi tendrá su tercer capítulo en la competencia. Ambos compartieron la Zona 5 durante la primera etapa y protagonizaron dos partidos equilibrados: igualaron 1 a 1 en barrio San Martín, en el encuentro inicial del torneo, y empataron sin goles en el compromiso correspondiente a la segunda rueda, disputado en el sur de la ciudad. En el primer cruce, Leandro Ilari adelantó al Gato, mientras que Máximo Johnston estableció la igualdad para el conjunto de barrio San Martín.

Atlético Neuquén llega a esta instancia luego de finalizar en el primer puesto de su zona y superar a Recreativo San Jorge de Villa Elisa en la primera serie eliminatoria. El Pingüi consiguió un valioso empate 1 a 1 como visitante y definió la clasificación en condición de local, donde se impuso por 1 a 0 con un tanto de Franco Déboli.

Atlético Paraná, por su parte, dejó en el camino a Defensores de Pronunciamiento. El equipo dirigido por el conjunto rojiblanco construyó su clasificación con una victoria por 2 a 0 en condición de visitante y luego sostuvo la diferencia en el estadio Pedro Mutio, donde igualó sin goles para sellar su pasaje a la tercera fase.

Ahora, los dos equipos volverán a encontrarse con el objetivo de sacar ventaja en el primer partido de una serie que promete paridad, a partir de los antecedentes que registraron en la fase inicial.

Achirense y Juventud Unida, por la noche

La otra llave entrerriana se pondrá en marcha a las 20, cuando Achirense reciba a Juventud Unida de Gualeguaychú. El árbitro será Víctor Mora, de Concordia.

También será un enfrentamiento con antecedentes inmediatos, ya que ambos integraron la Zona 7 en la primera fase. En aquella instancia, Juventud Unida se impuso por 2 a 1 en condición de local, mientras que el encuentro disputado en Colonia Las Achiras terminó igualado 1 a 1.

El conjunto de Gualeguaychú llega a los playoffs después de eliminar a Don Bosco de Paraná con una marcada superioridad en el resultado global. Juventud ganó los dos encuentros: se impuso por 4 a 2 en la capital entrerriana y luego venció por 4 a 1 en el sur provincial, para cerrar la serie con un contundente 8 a 3.

Achirense, en tanto, consiguió su lugar en la tercera fase tras superar a Comunicaciones de Concordia. El equipo de Colonia Las Achiras ganó 3 a 1 en el partido de ida y completó la clasificación con una victoria por 2 a 1 en Concordia, para establecer un global de 5 a 2.

Con dos cruces que ya tuvieron capítulos en la etapa clasificatoria, los representantes entrerrianos comenzarán a transitar una nueva instancia del Regional Amateur. Atlético Paraná y Atlético Neuquén abrirán la jornada en la capital provincial, mientras que Achirense y Juventud Unida cerrarán el sábado con otro enfrentamiento entre equipos que conocen sus fortalezas y antecedentes.