Papa León XIV: una entrerriana le cantará al pontífice

Luego de 39 años, Argentina volverá a recibir la visita de un Sumo Pontífice. El Papa León XIV , visitará Buenos Aires y Córdoba del 8 al 11 de noviembre y durante esas jornadas habrá una grilla de artistas, entre los que se encuentra la entrerriana Verónica Sanfilippo .

La única representante de la provincia brindó detalles sobre cómo será su participación en dichas jornadas: “A mí me toca participar en Buenos Aires en dos oportunidades. En primera instancia, estaré junto con otros artistas católicos el lunes en el Monumento a los Españoles, como previa a la misa que compartirá toda la gente que vaya a encontrarse con el Papa. Luego, también en el Monumento a los Españoles, tendré la oportunidad de cantar junto a cuatro solistas y un ensamble coral, en el marco del encuentro del Papa con los jóvenes”, indicó a APF.

Respecto de este último evento, Sanfilippo agregó que se trata de una convocatoria especial para jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes tuvieron la oportunidad de inscribirse para poder ser ubicados en las primeras filas. “Allí el Papa va a compartir algunas palabras e intercambiar preguntas con algunos jóvenes que ya fueron seleccionados”.

En cuanto a las sensaciones de formar parte de esta visita histórica, la artista paranaense expresó: “La verdad que sigo sorprendida, pero muy feliz de que me hayan convocado. Es un regalo enorme de parte de la Iglesia Católica de Argentina que me hayan convocado para poder ser parte y aportar mi granito de arena. Hace muchos años que vengo sirviendo a la Iglesia a través de la música, al punto de que hace nueve años me dedico pura y exclusivamente a la música católica”.

Ante la consulta sobre cuál es su postura respecto del papa León XIV, Sanfilippo fue contundente: “Veo mucha paz y serenidad en ese hombre. Siento que viene a hacer algo muy grande en nuestra Iglesia, que es unir a dos grandes grupos divididos entre los que estaban a favor y en contra de Francisco”. Asimismo, añadió: “Particularmente, para Argentina va a ser muy especial su presencia. El último Papa que estuvo en nuestro país fue San Juan Pablo II. Su visita le puede hacer muy bien a nuestra Iglesia”.

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¿Por qué evangelizar a través de la música?

La decisión de dedicarse a la música es el resultado de un largo camino que comenzó en la niñez y se acentuó con lo que Sanfilippo define como “un llamado muy fuerte de Dios”.

“Tengo muy claro el recuerdo de una profesora de mi colegio que, en una oportunidad, vino y me dijo: ‘Cantás muy lindo’, y agregó unas palabras que quedaron resonando mucho en mi corazón: ‘Y me hace mucho bien’. Con el tiempo fui creciendo, fui madurando también y fui sintiendo este llamado a poder entregar mi música y mi vida a este servicio, a este trabajo y a esta vocación”.

Esas palabras de la docente se transformaron en una oportunidad en 2017, cuando, mientras cursaba la Licenciatura en Nutrición, comenzó a trabajar con el productor de música católica Jonathan Narváez. “Se lanzaron seis canciones de a poquito. Y la realidad es que no sé qué pasó, porque en el mundo de la música no hay una fórmula para el éxito, pero lo nuestro funcionó. A la gente le gustó mucho la propuesta y apoyaron muchísimo nuestro trabajo cuando empezamos. Nos fue muy bien”. Cabe indicar que la artista paranaense se graduó de dicha carrera universitaria en 2019, pero nunca ejerció.

El éxito fue de tal magnitud que realizó su primera misión internacional en Estados Unidos. Desde entonces, ha recorrido toda Latinoamérica. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran la realizada en agosto junto con el grupo Cielo Abierto, en el Auditorio Banamex de Monterrey, ante siete mil personas, y las dos fechas de septiembre, que convocaron a un público de 10.000 personas.

Su estilo musical se caracteriza por lo vivencial. “Yo trato de transmitir cómo vivo mi fe, la cual no es de un libro o de lo que me cuentan o de lo que está escrito en la Biblia, sino de lo que experimento y de cómo encuentro a Dios en las cosas de todos los días”, detalló.

Venezuela, la experiencia que más la marcó

A lo largo de su carrera como artista musical, la cantante paranaense ha vivido muchas experiencias, pero hubo una misión que marcó un hito en su vida: su viaje a Venezuela.

Para Sanfilippo, ese viaje significó cerrar una etapa y comenzar una nueva: “En agosto de 2019 tenía que rendir mi proyecto final para graduarme como licenciada en Nutrición y también tenía en agenda una misión a Venezuela, un país muy difícil en esa época. Todo el mundo nos había dicho que no teníamos que ir, pero nosotros lo dejamos en manos de Dios. La cuestión es que, tras muchos días de oración, el 8 de agosto de 2019, a las 8:30, expuse mi trabajo final para recibirme como licenciada en Nutrición y, a las 20, me fui al aeropuerto”.

Su experiencia de evangelización a través de la música en Venezuela le dejó un mensaje: “Fue llevar una propuesta y un momento de esperanza, de oración a esas personas que la estaban pasando súper mal”. En ese sentido, añadió: “Se trató de un shock de realidad que yo no estaba viviendo, pero, a la vez, fue un impulso para decir: ‘Esto es lo que yo quiero para mi vida’”.

Fuente: APF