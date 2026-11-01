Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

1 de noviembre 2026 · 09:54hs
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE
Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Tal como se había anunciado, este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE. Las modificaciones implican nuevas conexiones y mayor cobertura del servicio para garantizar las opciones de traslado de los usuarios. Comenzarán a regir los primeros días de noviembre. El detalle de cada recorrido.

El transporte urbano de Paraná tendrá modificaciones a partir del mes de noviembre. Se incorporará la Línea S; el ramal P2 se redenominará Línea R; y se ampliarán los recorridos de las líneas B, M y P.

Este cambio permitirá mejorar su identificación, facilitar la comunicación con los vecinos e incorporar el servicio al sistema de boleto combinado, ampliando las alternativas de traslado para los usuarios.

Las modificaciones

LÍNEA B

B° CAPIBÁ – CENTRO

-Ida: Lisandro de la Torre - Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - Miguel David- Av. Francisco Ramírez - Gualeguaychú - Gral Manuel Belgrano - Gral Justo José de Urquiza - Av. Francisco Ramírez - Antonio Crespo - Francisco Soler - Juan Ambrosetti - Blas Parera - Esteban Echeverría.

-Regreso: Esteban Echeverría - Gdor. Lopez Jordán - Los Robles - Gdor. Manuel Crespo - Esteban Echeverría - Blas Parera - Juan Ambrosetti - Francisco Soler - Antonio Crespo - Av. Francisco Ramírez - Andrés Pazos- La Rioja - Arturo Illia - Enrrique Carbo - Av. Francisco Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Lisandro de la Torre.

LÍNEA M

B° PARQUE MAYOR – CENTRO – GAUCHO RIVERO

-Ida: Villa Hernandarias - Las Garzas - Villa Seguí - Av. Zanni - Av. Newbery - División de los Andes - Miguel David - Av. Ramírez - Gral. Sarobe - Gral. Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Bv. Racedo - Gral. Belgrano - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Córdoba - Libertad- Paraguay - Pellegrini - Pronunciamiento - Av. Ejército - Gutiérrez - Vicente Quesada - Luis Palma.

-Regreso: Luis Palma - Los Chanás - Gral. Galán - Selva de Montiel - Luis Palma - Vicente Quesada - Monseñor D´Andrea - Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - Av. Ejército - Monte Caseros - Enrique Carbó - Pascual Palma - Maipú - Cura Álvarez - Av las Américas - El Paracao - Gral. Espejo - Gral. Sarobe - Av. Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Av. Newbery - Av. Zanni - Villa Seguí - Las Garzas - Villa Hernandarias.

LÍNEA P

AEROPUERTO – HOSPITAL DE LA BAXADA – CENTRO

-Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery - Av. Zanni - O Higgins - Leónidas Echagüe - Provincias Unidas - El Paracao - Gral. Alvarado - Alte. Alejandro Dacharry - Crucero Gral. Belgrano - Soldado Carlos Mosto - Cnel. Sayos - De Arenales - Juan O’ Brien - Av. Ejército - Gutiérrez - Pirán - Italia - Santa Fe - Laprida.

-Regreso: Córdoba - Libertad - Jose Maria Paz - Gral Galán - Hilario de la Quintana - Gutierrez - Emilio Caraffa - Cnel. Sayos - Soldado Carlos Mosto - Cabo Segundo Julio Monzón - Condarco - El Paracao - Provincias Unidas - Leónidas Echagüe - O Higgins - Av. Zanni - Av. Jorge Newbery - Salvador Caputto - Aeropuerto.

LÍNEA R (ex P2)

ESC. BASE AÉREA – PLAZA ALBERDI – CENTRO

-Ida: Av. Jorge Newbery y Ruta 12 - Salvador Caputto - Gdor. Tibiletti - Soldado Bordón - Hernandarias - Gdor. Parera - Dr. Medus - Gdor. Mihura - Gdor. Tibiletti - Av. Zanni - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Gral. Manuel Belgrano - Salta - La Paz - Laprida.

-Regreso: Córdoba - Libertad - España - Echagüe - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - A. Almafuerte - Av. Zanni - Gdor. Tibiletti - Gdor. Mihura - Dr. Medus - Gdor. Parera - Hernandarias - Soldado Bordón - Gdor. Tibiletti - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery y Ruta 12.

LÍNEA S (nueva)

ESC. BASE AÉREA - ALTE. GUILLERMO BROWN - CENTRO

-Ida: Av. Jorge Newbery y Ruta 12 - Antonio Bonell - Miguel David - Salvador Caputto - Av. Almafuerte - Blas Parera - Av. Churruarín - Rondeau - Alte. Guillermo Brown - Av. Fransisco Ramírez - 25 de Mayo - Gral. Manuel Belgrano - Salta - La Paz - Laprida - Córdoba.

-Regreso: Córdoba - Alameda de la Federación - Colón - Av. Fransisco Ramírez - Alte. Guillermo Brown - Rondeau - Av. Churruarin - Blas Parera - A. Almafuerte - Salvador Caputto - Miguel David - Antonio Bonell - Jorge Newbery y Ruta 12.

El motivo de los cambios

La subsecretaria de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Paraná, María Lucrecia Escandón, explicó que las modificaciones surgen de la evaluación permanente de los principales indicadores del servicio y del diálogo con las comisiones vecinales, grupos de vecinos y la Asamblea Ciudadana. “A partir de las demandas que fuimos recibiendo y de la necesidad de mejorar la cobertura en algunos sectores, vamos a avanzar desde el 1° de noviembre con una nueva línea y con modificaciones en recorridos que ya están operativos”, señaló.

En ese sentido, destacó la incorporación de la Línea S, que vinculará la zona de la Escuela de la Base con el área central de la ciudad. “Nos permite llegar a sectores como la Escuela de la Base y Miguel David, que no tenían cobertura, y también a la zona de Rondeau y Almirante Brown. De esta manera, damos respuesta a una demanda que se venía sosteniendo durante los últimos meses”, indicó Escandón.

Paraná recorridos Colectivos transporte público San José UTE
Noticias relacionadas
Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas

Paraná: Halloween presente en las ferias

La sede Paraná II de OSER que funcionaba en calle Laprida 491, atenderá en avenida Francisco Ramírez 2.559, cerca de la terminal de ómnibus de Paraná.

OSER: la sede Paraná II se muda a zona Cinco Esquinas

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Instalan paraguas multicolores en el centro comercial de Paraná. 

Paraná: instalan paraguas multicolores en el centro comercial

Ver comentarios

Lo último

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Ultimo Momento
Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Maximiliano Llanes: Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas

Maximiliano Llanes: "Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas"

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Policiales
Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Dejanos tu comentario