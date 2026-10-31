Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Como visitante, Gimnasia cayó 1 a 0 ante Olimpo en el partido revancha de la Tercera Etapa de la Reválida y se despidió del certamen. En la ida igualaron 0 a 0.

31 de octubre 2026 · 22:00hs
Gimnasia no pudo traerse la clasificación desde Bahía Blanca.

La Nueva Provincia

Gimnasia no pudo traerse la clasificación desde Bahía Blanca.

Culminó el sueño del ascenso para Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El Lobo quedó eliminado del Torneo Federal A, tras caer como visitante por 1 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca, en la revancha de la Tercera Etapa de la Reválida. En el juego de ida, en La Histórica, habían igualado sin goles.

En una serie cerrada y pareja, el equipo bahiense se impuso con gol de Cristian Amarilla, a los 26 minutos del complemento y avanzó de fase.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones, con el Lobo saliendo a aguantar para tener un partido largo y lo consiguió, ante un anfitrión sin ideas y con pocas chances de gol.

En el segundo tiempo, el cuadro Aurinegro aprovechó la única chance clara que tuvo. Tras un cambio de frente de Stancato para Coacci, éste metió un centro desde la izquierda para la definición de Amarilla, indica el sitio 03442.

Gimnasia terminó dignamente un año que tuvo un inicio difícil

El Lobo quedó a las puertas de cuartos de final del Torneo, luego de penar por varias fechas por la cercanía del descenso, que evitó hilvanando una serie de victorias. Ahora, el plantel tendrá un receso hasta el próximo año.

Gimnasia Federal A Olimpo Fútbol
Noticias relacionadas
Gimnasia festejó este viernes.

Gimnasia de La Plata no falló frente a Sarmiento y logró un triunfo clave

Canelo Álvarez impuso su experiencia y jerarquía ante su rival.

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Vélez y San Lorenzo igualaron 2-2 en el José Amalfitani.

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Rocamora prolongó su buen presente.

Nueva victoria de Rocamora en la Liga Femenina

Ver comentarios

Lo último

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Ultimo Momento
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

Nueva victoria de Rocamora en la Liga Femenina

Nueva victoria de Rocamora en la Liga Femenina

Franco Colapinto se clasificó 12° en el GP Ciudad de México

Franco Colapinto se clasificó 12° en el GP Ciudad de México

Policiales
Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

No estoy conforme para nada: el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

"No estoy conforme para nada": el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una familia se autoevacuó en La Paz por la creciente del río

Una familia se autoevacuó en La Paz por la creciente del río

Genera cercanía entre el Estado y el vecino: destacaron el operativo Entre Ríos con Vos

"Genera cercanía entre el Estado y el vecino": destacaron el operativo Entre Ríos con Vos

Copnaf: equipos se capacitan sobre nuevo régimen penal juvenil

Copnaf: equipos se capacitan sobre nuevo régimen penal juvenil

Paraná: Halloween presente en las ferias

Paraná: Halloween presente en las ferias

Premio Fray Mocho Ensayo ya tiene ganador

Premio Fray Mocho Ensayo ya tiene ganador

Dejanos tu comentario