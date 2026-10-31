Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó eliminado del Federal A

Como visitante, Gimnasia cayó 1 a 0 ante Olimpo en el partido revancha de la Tercera Etapa de la Reválida y se despidió del certamen. En la ida igualaron 0 a 0.

Culminó el sueño del ascenso para Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay . El Lobo quedó eliminado del Torneo Federal A, tras caer como visitante por 1 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca, en la revancha de la Tercera Etapa de la Reválida. En el juego de ida, en La Histórica, habían igualado sin goles.

En una serie cerrada y pareja, el equipo bahiense se impuso con gol de Cristian Amarilla, a los 26 minutos del complemento y avanzó de fase.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones, con el Lobo saliendo a aguantar para tener un partido largo y lo consiguió, ante un anfitrión sin ideas y con pocas chances de gol.

En el segundo tiempo, el cuadro Aurinegro aprovechó la única chance clara que tuvo. Tras un cambio de frente de Stancato para Coacci, éste metió un centro desde la izquierda para la definición de Amarilla, indica el sitio 03442.

Gimnasia terminó dignamente un año que tuvo un inicio difícil

El Lobo quedó a las puertas de cuartos de final del Torneo, luego de penar por varias fechas por la cercanía del descenso, que evitó hilvanando una serie de victorias. Ahora, el plantel tendrá un receso hasta el próximo año.