Canelo Álvarez es nuevamente campeón mundial

En Riad, Arabia Saudita, Canelo Álvarez derrotó por puntos al francés Christian Mbilli y obtuvo el cinturón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Tras una larga espera de un año, el mexicano Saúl Canelo Álvarez finalmente volvió al ring para vencer por amplia decisión unánime al francés Christian Mbilli y convertirse en campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo este sábado en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

Después de un primer round en el que Mbilli tomó la iniciativa, Canelo se adueñó del ring para castigar al francés con golpes repetidos al rostro.

A medida que el combate avanzó la desesperación apareció en el que era el campeón, a quien le descontaron un punto por golpear la nuca del mexicano. Eso lo obligó a lanzarse al frente y quedar a merced de los contragolpes del Canelo.

El último round fue claramente para Christian Mbilli, quien alcanzó el rostro de Álvarez antes de lanzarse a un intercambio de golpes emocionante, pero sin que apareciera el nocaut.

Al final los jueces dieron tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110 todas a favor de Canelo Álvarez para decretar su victoria por decisión unánime. Con este triunfo, el mexicano mejoró su récord a 64 triunfos (39 pon nocaut), tres derrotas y dos empates; mientras que Christian Mbilli sufrió la primera derrota de su carrera y se estancó en 29 victorias (24 por la vía rápida), un traspié y una igualdad.

Además, Canelo Álvarez vuelve a ser campeón después de que el 14 de septiembre del 2025 perdió por decisión unánime frente a Terence Crawford y fue despojado de todos sus títulos.

La millonaria bolsa que se llevó Canelo Álvarez

Tras la pelea en el ANB Arena del complejo Boulevard City, Saúl Álvarez embolsó una fortuna: serán ¡100 millones de dólares! por su participación en el ring de este sábado.

En el caso de Christian Mbilli, pese a haber sido superado por Canelo Álvarez, el perdedor cobró 9 millones de dólares. Considerando que las carreras de uno y otro no se equiparan y que el mexicano tiene mucha más espalda, es una cifra interesante para el francés.