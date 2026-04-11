Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Boca empataron 1-1 ante Independiente en La Bombonera por la fecha 14. La visita golpeó con gol de Abaldo y el local lo empató gracias al penal de Giménez.

Boca Juniors e Independiente protagonizaron un duelo intenso por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en La Bombonera, donde igualaron 1-1 en un partido que tuvo de todo: emociones, cambios de dominio y una jugada clave revisada por el VAR.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró iniciativa en el arranque, con una primera llegada clara a los 4 minutos: Ángel Romero conectó de cabeza un centro de Alan Velasco, pero definió a las manos de Rodrigo Rey. Sin embargo, el buen inicio del Xeneize no se tradujo en ventaja y la visita fue efectiva en su primera oportunidad clara.

Boca recibe a Independiente en La Bombonera con el objetivo de afianzarse

A los 8 minutos, Independiente golpeó con una acción poco convencional pero letal. Tras una serie de rebotes y pifias dentro del área, la pelota le quedó a Matías Abaldo, que resolvió con una gran media vuelta de derecha desde un ángulo cerrado para marcar el 1-0.

El gol impactó en Boca, que intentó reaccionar pero sin claridad. A los 18 minutos, el conjunto local buscaba recuperar terreno, aunque le costaba generar peligro por los costados. Del otro lado, el Rojo se mostraba cómodo y amenazante: a los 20, Gabriel Ávalos estuvo cerca con un cabezazo que pasó muy cerca del arco defendido por Agustín Marchesín.

El Xeneize respondió rápidamente. Primero con una volea de Alan Velasco que terminó en las manos de Rey, y luego con una chance clara a los 22 minutos, cuando Milton Giménez recibió un gran pase de Ander Herrera e intentó una emboquillada que se fue desviada.

Boca e Independiente igualan en una noche protagonizada por el VAR

Boca Independiente 1 Torneo Apertura: Boca e Independiente igualan en una noche protagonizada por el VAR

Con el correr de los minutos, el trámite se emparejó. A los 29, Boca volvió a acercarse con una jugada aérea: Romero peinó en el primer palo y Marco Pellegrino intentó prolongar, pero la pelota salió apenas desviada.

En el tramo final, Independiente tomó el control del juego. A los 39 minutos manejaba la pelota y aprovechaba la falta de intensidad del equipo local. Sin embargo, Boca tuvo una chance clara a los 44, cuando Tomás Belmonte cabeceó en el área chica y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la polémica. A los 50 minutos, Boca reclamó un penal por una infracción de Sebastián Valdéz sobre Velasco. En primera instancia, el árbitro Andrés Merlos dejó seguir, pero luego fue llamado por el VAR.

Tras revisar la jugada en el monitor, Merlos cambió su decisión y sancionó penal a los 54 minutos. Milton Giménez se hizo cargo de la ejecución y no falló: definió con un derechazo al palo derecho de Rodrigo Rey, que se arrojó hacia el otro lado.

Así, Boca encontró el empate en el cierre de la etapa inicial, en un partido que había comenzado cuesta arriba pero que logró equilibrar a partir de la insistencia y una decisión clave del VAR.

Segundo tiempo

El complemento mostró un desarrollo diferente al del primer tiempo. Boca Juniors tomó decididamente el control del partido desde el arranque y se adelantó varios metros en el campo, con la intención de aprovechar el envión anímico que le había dado el empate antes del descanso.

Claudio Úbeda movió el banco y buscó mayor frescura en ataque, mientras que Independiente apostó a un planteo más replegado, cediendo la pelota y esperando una oportunidad para salir de contra.

En ese contexto, el Xeneize comenzó a inclinar la cancha. Con mayor posesión —superior al 60%— y circulación en campo rival, el local intentó romper el bloque defensivo del Rojo, aunque le costó encontrar espacios claros en los metros finales.

La primera situación concreta del complemento llegó a los 57 minutos, cuando Ignacio Malcorra probó desde afuera del área, pero su remate fue bloqueado por la defensa. Poco después, Independiente volvió a avisar: a los 61, Matías Abaldo sacó un potente disparo de media distancia que pasó muy cerca del arco de Agustín Marchesín.

A pesar de esos intentos aislados de la visita, el dominio territorial fue de Boca. El ingreso de piernas frescas le dio mayor dinámica al ataque y el equipo empujó a Independiente contra su propio arco durante varios pasajes del segundo tiempo.

La chance más clara del Xeneize llegó a los 63 minutos. Miguel Merentiel recibió dentro del área y sacó un remate que fue bien contenido por Rodrigo Rey, quien volvió a responder con seguridad para sostener el empate.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió más friccionado. Independiente apostó a cortar el ritmo con faltas y a sostener el resultado, mientras que Boca insistía, pero sin la precisión necesaria en los últimos metros.

Los cambios en ambos equipos buscaron modificar el desarrollo, pero el trámite se mantuvo: el local con la iniciativa y la visita resistiendo. Incluso, el conjunto de Gustavo Quinteros sufrió la expulsión de su entrenador durante el partido, tras protestar la decisión arbitral del penal en la primera etapa.

En el tramo final, Boca empujó con más voluntad que claridad. Sin embargo, la falta de profundidad y la solidez defensiva de Independiente terminaron sellando el resultado.

El 1-1 definitivo reflejó un partido cambiante: con un primer tiempo de golpe por golpe y un segundo dominado por Boca, que no logró traducir su superioridad en el marcador y dejó escapar la chance de quedarse con los tres puntos en casa.