Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

El delantero anotó a los 47 minutos el gol con el que Patronato derrotó 1 a 0 al Tricolor. El Rojinegro salió de zona de descenso.

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Patronato superó este sábado 1 a 0 a Almagro, en el encuentro que marcó el inicio de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Tomás Attis, a los 47 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido disputado en el estadio Tres de Febrero, bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.

Con este resultado, el Rojinegro, dirigido de manera interina por Marcelo Candia, salió de la zona de descenso. En la próxima jornada recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

✅ ¡FINAL EN VILLA RAFFO! ¡¡¡GANÓOOOOO #PATRONATO !!! El Rojiné venció a Almagro por 1 a 0 con gol de Tomas Attis y regresó al triunfo en el torneo #VamosPatrón ⚫️ pic.twitter.com/w7cm1kEQR4

El cambio que implementó Marcelo Candia

Con Candia en el banco, Patronato modificó el esquema, dejando de lado la línea de cinco defensores implementada durante el ciclo de Forestello para retornar al tradicional sistema 4-4-2.

Con esta propuesta, el equipo lució más ordenado en defensa y agresivo en ataque. En ese sentido, impuso presión alta cuando Almagro intentó salir jugando desde su propio campo.

A los tres minutos, Franco Soldano intentó sorprender con un remate de media distancia que se desvió en un defensor del Tricolor.

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El local respondió a los 9’, cuando Mateo Benegas capitalizó una mala salida de Gabriel Díaz. El delantero optó por la acción individual, pese a tener opción de pase, y sacó un remate cruzado que Alan Sosa controló sin inconvenientes.

El Rojinegro buscó generar juego con la claridad de Brandon Cortés, quien se movió con libertad por todo el frente de ataque, acompañado por las proyecciones de Pereyra por izquierda y Salas por el andarivel derecho.

La visita volvió a inquietar a los 19’, cuando Fernando Moreyra se asoció con Pereyra, lo que derivó en un remate al primer palo del mediocampista que Juan Zozaya desvió al tiro de esquina.

El desarrollo fue perdiendo intensidad y el marcador en blanco se explicó en las imprecisiones, especialmente en la zona media. En ese contexto, Patronato tuvo un remate de Cortés que controló el arquero local y una acción individual de Soldano, quien demoró en la definición y terminó siendo bloqueado por un defensor, en medio del reclamo de penal de la delegación entrerriana.

Patronato rompió el cero de la mano de Tomás Attis

En el complemento, el entrenador de Almagro, Gabriel Gómez, movió el banco con el ingreso del delantero Andrés Chávez en lugar de Santiago Úbeda, buscando mayor peso ofensivo.

Sin embargo, el local no llegó a acomodarse cuando Patronato golpeó. Salas desbordó por derecha y envió el centro que Tomás Attis transformó en gol, anticipándose a su marcador y definiendo lejos del alcance de Zozaya.

La ventaja le permitió al Rojinegro replegarse y apostar al contragolpe. Así generó situaciones claras: primero con un desborde de Pereyra por izquierda que Attis no pudo capitalizar tras un buen achique del arquero, y luego con un cabezazo del propio delantero tras un tiro de esquina que volvió a encontrar bien parado a Zozaya.

Patronato controló el desarrollo sin demasiada profundidad, mientras que Almagro intentó reaccionar. Bustamante generó peligro con un desborde por derecha y un centro que no encontró destinatario.

En busca de aire para el tramo final, la visita movió el banco con los ingresos de Renzo Reynaga y Alejo Miró. Sin embargo, el panorama se complicó con la expulsión de Federico Bravo, que dejó al equipo con diez hombres en los últimos minutos.

El cierre fue de sufrimiento para el conjunto entrerriano. Almagro se adueñó de la pelota y adelantó sus líneas, acumulando jugadores en ataque. Tuvo el empate en los pies de Pinto, pero Alan Sosa respondió con seguridad para sostener el cero.

El pitazo final selló una victoria trabajada y valiosa para Patronato, que volvió a sumar de a tres y toma aire en la lucha por la permanencia.

Formaciones de Almagro y Patronato

Almagro: Juan Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marcó y Gonzalo Asís (79’ Orlando); Julián Marchioni y Santiago Úbeda (46’ Chávez); Tobías Maciel, Franco Bustamante y Pablo Palacio (85’ Pinto); Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas (92’ Genez), Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra (75’ Miro); Tomás Attis (75’ Reynaga) y Franco Soldano (80’ Picco). DT: Marcelo Candia.

Gol: 47’ Attis

Expulsado: 77’ Bravo (P)

Estadio: Tres de Febrero.