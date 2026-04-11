Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

El delantero anotó a los 47 minutos el gol con el que Patronato derrotó 1 a 0 al Tricolor. El Rojinegro salió de zona de descenso.

11 de abril 2026 · 17:35hs
Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Almagro
Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Prensa Patronato

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Patronato superó este sábado 1 a 0 a Almagro, en el encuentro que marcó el inicio de la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Tomás Attis, a los 47 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido disputado en el estadio Tres de Febrero, bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.

Embed

Con este resultado, el Rojinegro, dirigido de manera interina por Marcelo Candia, salió de la zona de descenso. En la próxima jornada recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

patronato abre la fecha con la obligacion de ganar

Patronato abre la fecha con la obligación de ganar

Tanto Rowing como Estudiantes jugarán este miércoles por la APB.

APB: continúa la quinta fecha del Torneo Apertura

El cambio que implementó Marcelo Candia

Con Candia en el banco, Patronato modificó el esquema, dejando de lado la línea de cinco defensores implementada durante el ciclo de Forestello para retornar al tradicional sistema 4-4-2.

Con esta propuesta, el equipo lució más ordenado en defensa y agresivo en ataque. En ese sentido, impuso presión alta cuando Almagro intentó salir jugando desde su propio campo.

A los tres minutos, Franco Soldano intentó sorprender con un remate de media distancia que se desvió en un defensor del Tricolor.

El local respondió a los 9’, cuando Mateo Benegas capitalizó una mala salida de Gabriel Díaz. El delantero optó por la acción individual, pese a tener opción de pase, y sacó un remate cruzado que Alan Sosa controló sin inconvenientes.

El Rojinegro buscó generar juego con la claridad de Brandon Cortés, quien se movió con libertad por todo el frente de ataque, acompañado por las proyecciones de Pereyra por izquierda y Salas por el andarivel derecho.

La visita volvió a inquietar a los 19’, cuando Fernando Moreyra se asoció con Pereyra, lo que derivó en un remate al primer palo del mediocampista que Juan Zozaya desvió al tiro de esquina.

El desarrollo fue perdiendo intensidad y el marcador en blanco se explicó en las imprecisiones, especialmente en la zona media. En ese contexto, Patronato tuvo un remate de Cortés que controló el arquero local y una acción individual de Soldano, quien demoró en la definición y terminó siendo bloqueado por un defensor, en medio del reclamo de penal de la delegación entrerriana.

Patronato rompió el cero de la mano de Tomás Attis

En el complemento, el entrenador de Almagro, Gabriel Gómez, movió el banco con el ingreso del delantero Andrés Chávez en lugar de Santiago Úbeda, buscando mayor peso ofensivo.

Sin embargo, el local no llegó a acomodarse cuando Patronato golpeó. Salas desbordó por derecha y envió el centro que Tomás Attis transformó en gol, anticipándose a su marcador y definiendo lejos del alcance de Zozaya.

La ventaja le permitió al Rojinegro replegarse y apostar al contragolpe. Así generó situaciones claras: primero con un desborde de Pereyra por izquierda que Attis no pudo capitalizar tras un buen achique del arquero, y luego con un cabezazo del propio delantero tras un tiro de esquina que volvió a encontrar bien parado a Zozaya.

Patronato controló el desarrollo sin demasiada profundidad, mientras que Almagro intentó reaccionar. Bustamante generó peligro con un desborde por derecha y un centro que no encontró destinatario.

En busca de aire para el tramo final, la visita movió el banco con los ingresos de Renzo Reynaga y Alejo Miró. Sin embargo, el panorama se complicó con la expulsión de Federico Bravo, que dejó al equipo con diez hombres en los últimos minutos.

El cierre fue de sufrimiento para el conjunto entrerriano. Almagro se adueñó de la pelota y adelantó sus líneas, acumulando jugadores en ataque. Tuvo el empate en los pies de Pinto, pero Alan Sosa respondió con seguridad para sostener el cero.

El pitazo final selló una victoria trabajada y valiosa para Patronato, que volvió a sumar de a tres y toma aire en la lucha por la permanencia.

Formaciones de Almagro y Patronato

Almagro: Juan Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marcó y Gonzalo Asís (79’ Orlando); Julián Marchioni y Santiago Úbeda (46’ Chávez); Tobías Maciel, Franco Bustamante y Pablo Palacio (85’ Pinto); Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas (92’ Genez), Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra (75’ Miro); Tomás Attis (75’ Reynaga) y Franco Soldano (80’ Picco). DT: Marcelo Candia.

Gol: 47’ Attis

Expulsado: 77’ Bravo (P)

Estadio: Tres de Febrero.

Patronato Almagro Marcelo Candia
Noticias relacionadas
juan cruz robledo, otro arbitro que debutara con patronato

Juan Cruz Robledo, otro árbitro que debutará con Patronato

Germán Noce, uno de los nombres que habría sonado en Patronato.

¿Empezó la danza de nombres en Patronato?

Rubén Forestello, ex-DT de Patronato

Forestello cerró el ciclo menos eficiente en Patronato

Forestello  dejó Patronato.

Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Con gol de Attis Patronato superó 1 a 0 a Almagro

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Caso Loan: confirmaron que el juicio comenzará el 16 de junio

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Policiales
Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Investigan mensajes intimidatorios en una escuela de La Paz

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Allanamiento por microtráfico: drogas, dinero y detenido en Villaguay

Muerte de joven agente: Nunca fue sancionada, dijo ex jefe de policía de Chajarí

Muerte de joven agente: "Nunca fue sancionada", dijo ex jefe de policía de Chajarí

Ovación
Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Se juega la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Del Rowing a Los Pumitas: Franco Marizza jugará el Rugby Championship M20

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

IronPaz: este sábado se vivirá uno de los triatlones más exigentes de la región

La provincia
La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Para recaudar fondos, el Amparo Maternal organiza un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Dejanos tu comentario