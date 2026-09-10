Uno Entre Rios | Ovación | Las Panteras

Tercer triunfo al hilo de Las Panteras en el Sudamericano de Brasil

En el Maracanazinho Las Panteras derrotaron con contundencia 3-0 a Chile y se ilusionan con la clasificación al Mundial.

10 de septiembre 2026 · 16:56hs
Las Panteras avanzan a paso firme su participación en el certamen internacional.

Prensa FEVA

Las Panteras avanzan a paso firme su participación en el certamen internacional.

En su tercera presentación en el Sudamericano de vóley femenino que se está disputando en Brasil, Las Panteras triunfaron ante Chile por 3-0 con parciales de 25-21, 25-18 y 25-17. La Selección Argentina contó con el ingreso de la oriunda de Aldea Spatzenkutter Melany Detzel en su plantel.

En el primer set, Argentina dominó las primeras acciones de juego con buenos aportes en el ataque por parte de Cugno para ponerse 10-8. Por su parte, el conjunto chileno sostuvo un nivel muy similar al del equipo argentino. No obstante, las dirigidas por Facundo Morando con una sólida respuesta en defensa y contraataque, y tras un error de saque del rival, cerraron el parcial por 25-21.

Las Panteras sufrieron pero ganaron.

Las Panteras lograron su segundo triunfo en el Sudamericano

Walter Samuel, deja el combinado nacional.

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

En el segundo, Cabrera y Bulaich ingresaron como titulares. El conjunto nacional despegó 15-11 con buenas apariciones de Bulaich en la red y una notable presencia de Cabrera en el bloqueo. Finalmente, Las Panteras se llevaron el set por 25-18 gracias a un punto de ataque de Cabrera.

El tercer parcial comenzó parejo en 5-5, aunque Argentina marcó una amplia diferencia en el tablero frente a un equipo chileno impreciso con buenas apariciones de Cabrera en el ataque y también en el bloqueo para adelantarse 17-8. Finalmente, un punto de bloqueo de Bednarek selló el set por 25-17.

¿Cómo sigue la participación de Las Panteras?

Este sábado, desde las 10.30, enfrentarán a Venezuela con transmisión en vivo de Fox Sports y sueñan con la clasificación al Mundial.

Las Panteras sudamericano Chile Vóley
Noticias relacionadas
Patronato prepara el partido del domingo en el estadio Grella.

Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

Gianni Infantino está en un momento complicado.  

La Federación Francesa de Fútbol le retiró su apoyo a Gianni Infantino y llamó a una "profunda reforma"

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses.

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses

Un club de Entre Ríos aparece entre los embargos que complican a San Lorenzo.

Un club de Entre Ríos aparece entre los embargos que complican a San Lorenzo

Ver comentarios

Lo último

Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

Ultimo Momento
Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Policiales
Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína y aplicarán el nuevo régimen penal juvenil

Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína y aplicarán el nuevo régimen penal juvenil

Procesaron y dictaron prisión preventiva para Daniel Rosatelli

Procesaron y dictaron prisión preventiva para Daniel Rosatelli

Homicidio de barrio Humito: otorgan domiciliaria al principal acusado y su compañero

Homicidio de barrio Humito: otorgan domiciliaria al principal acusado y su compañero

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

Social Media Day reunió en Paraná a referentes de la comunicación digital

Social Media Day reunió en Paraná a referentes de la comunicación digital

La asociación civil ASÍ Basta abre una convocatoria en Paraná para sumarse

La asociación civil ASÍ Basta abre una convocatoria en Paraná para sumarse

Cotapa, en manos de sus trabajadores, inauguró su quinto local en Paraná

Cotapa, en manos de sus trabajadores, inauguró su quinto local en Paraná

Arte en Conexión presenta una noche dedicada al universo del Indio Solari

"Arte en Conexión" presenta una noche dedicada al universo del Indio Solari

Dejanos tu comentario