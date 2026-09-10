Tercer triunfo al hilo de Las Panteras en el Sudamericano de Brasil

En el Maracanazinho Las Panteras derrotaron con contundencia 3-0 a Chile y se ilusionan con la clasificación al Mundial.

En su tercera presentación en el Sudamericano de vóley femenino que se está disputando en Brasil, Las Panteras triunfaron ante Chile por 3-0 con parciales de 25-21, 25-18 y 25-17. La Selección Argentina contó con el ingreso de la oriunda de Aldea Spatzenkutter Melany Detzel en su plantel.

En el primer set, Argentina dominó las primeras acciones de juego con buenos aportes en el ataque por parte de Cugno para ponerse 10-8. Por su parte, el conjunto chileno sostuvo un nivel muy similar al del equipo argentino. No obstante, las dirigidas por Facundo Morando con una sólida respuesta en defensa y contraataque, y tras un error de saque del rival, cerraron el parcial por 25-21.

En el segundo, Cabrera y Bulaich ingresaron como titulares. El conjunto nacional despegó 15-11 con buenas apariciones de Bulaich en la red y una notable presencia de Cabrera en el bloqueo. Finalmente, Las Panteras se llevaron el set por 25-18 gracias a un punto de ataque de Cabrera.

El tercer parcial comenzó parejo en 5-5, aunque Argentina marcó una amplia diferencia en el tablero frente a un equipo chileno impreciso con buenas apariciones de Cabrera en el ataque y también en el bloqueo para adelantarse 17-8. Finalmente, un punto de bloqueo de Bednarek selló el set por 25-17.

¿Cómo sigue la participación de Las Panteras?

Este sábado, desde las 10.30, enfrentarán a Venezuela con transmisión en vivo de Fox Sports y sueñan con la clasificación al Mundial.