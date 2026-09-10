Dojo Pantera, con todo listo para el cierre del año

El dojo ubicado en Juan D. Perón 520 afrontará tres importantes compromisos: un torneo internacional en Concepción del Uruguay y los campeonatos nacionales de San Juan y Misiones.

El Dojo Pantera de Paraná atraviesa una etapa de crecimiento y se prepara para un cierre de año con fuerte presencia competitiva. Bajo la conducción del profesor Andrés Gómez y con la logística de Romina Bordón, el equipo afrontará tres importantes compromisos: un torneo internacional en Concepción del Uruguay y los campeonatos nacionales de San Juan y Misiones.

La agenda comenzará el 3 de octubre con el Torneo Internacional de La Histórica, en Concepción del Uruguay, donde el Dojo Pantera contará con más de 20 competidores. Luego llegará el Campeonato Nacional de San Juan, previsto para noviembre, con una delegación de seis luchadores, mientras que en diciembre será el turno del Campeonato Nacional Máster de Misiones, con cuatro representantes.

El calendario refleja el presente de una institución que, desde su mudanza a su actual sede de calle Juan D. Perón 520, experimentó un crecimiento que sorprendió incluso a sus propios protagonistas. La cantidad de alumnos aumentó, llegaron practicantes de distintas localidades y también se sumaron personas provenientes de otros países, mientras el dojo consolidó una estructura que permite trabajar tanto con quienes compiten como con aquellos que practican judo de manera recreativa.

“Estamos muy contentos con el sistema y la dinámica del programa de entrenamiento para los chicos de competencia. Vienen muy bien, se adaptaron bien hasta los chicos nuevos”, explicó Andrés Gómez en diálogo con UNO. El entrenador contó que el grupo había atravesado un período de aproximadamente un mes y medio o dos sin competencias, debido a la reorganización que implicó el cambio de sede. Ese tiempo sirvió para rearmar la estructura y ahora el objetivo está puesto de lleno en la competencia.

La preparación se realiza de lunes a sábado y apunta a que cada integrante llegue a los próximos compromisos en su mejor condición. En las últimas semanas, el trabajo está orientado especialmente a alcanzar niveles óptimos de velocidad, potencia y explosión, aspectos fundamentales para afrontar combates de mayor exigencia.

“Estamos haciendo un trabajo intensivo con los competidores, más que nada con los que van a nivel nacional e internacional. Mucho táctico, mucho randori y uchikomi, y sobre todas las cosas mucho compañerismo, porque es un deporte individual pero se trabaja mucho en equipo”, había señalado Gómez en la presentación del calendario.

Dojo Pantera, con todo listo para el cierre del año

El entrenador remarcó que la preparación cambia de acuerdo con el nivel de competencia. No es lo mismo afrontar un torneo provincial que un campeonato nacional y, a su vez, el escenario internacional plantea una exigencia todavía mayor. Por eso, el trabajo se desarrolla pensando en una progresión que permita que los luchadores puedan dar pasos hacia competencias cada vez más importantes.

“Al nivel provincial, obviamente, es otro nivel; a nivel nacional es uno y a nivel internacional es otro. Así que los ciclos los estamos preparando. Ya el que está luchando a nivel nacional lo estamos enfocando para el nivel internacional, así que ya es un nivel muy picante”, explicó el profesor.

En ese camino, el Dojo Pantera cuenta con varios competidores que ya conocen lo que significa subir a un podio nacional. Gómez destacó especialmente que hay entre tres y cuatro representantes que vienen de conseguir resultados importantes en campeonatos nacionales y que ahora apuntan a sostener ese rendimiento frente a rivales de mayor jerarquía.

“Los chicos que están a nivel nacional ya han clasificado, ya han sido podio en otros nacionales y estamos muy contentos con el rendimiento. Tenemos tres, cuatro chicos que son podio nacionales a donde vamos, así que esos chicos están para lo más alto del judo nacional e internacional”, sostuvo.

Pero detrás de cada resultado individual aparece una estructura colectiva. En el judo, aunque el combate se desarrolla uno contra uno, la preparación requiere necesariamente de compañeros para entrenar, practicar movimientos y llevar adelante los distintos ejercicios. Para Gómez, esa característica convierte al equipo en una pieza fundamental del crecimiento de cada competidor.

“El judo es individual, pero sin el compañero no hacemos mucho. Hay deportes que por ahí pueden entrenarse solos, pero en el judo, salvo lo físico, para lo demás necesitás al compañero”, explicó. En ese sentido, consideró que cuando un luchador consigue clasificar o alcanzar un buen resultado, el mérito no pertenece únicamente a quien compitió.

“Cuando un chico clasifica, no clasifica solo él, sino que es todo el trabajo del dojo, de los compañeros, de la logística, de los papás”, agregó. En especial cuando se trata de los más chicos, el acompañamiento familiar adquiere un papel determinante para poder viajar, participar de torneos y sostener una planificación deportiva durante todo el año.

Dojo Pantera, con todo listo para el cierre del año

Dojo Pantera, con todo listo para el cierre del año

Ese esfuerzo también aparece como una de las dificultades que enfrenta el proyecto. Gómez explicó que muchos de los jóvenes son considerados proyectos a futuro, pero que su evolución depende en buena medida de las posibilidades de las familias para acompañarlos a torneos, cursos y distintas actividades. A eso se suma la falta de apoyo gubernamental que, según planteó, obliga al dojo y a las familias a sostener gran parte del proceso “a pulmón”.

Mientras tanto, el crecimiento no se limita a Paraná. Desde la llegada a la sede de Perón 520 comenzaron a acercarse alumnos de diferentes puntos de la región y también personas que llegaron desde otros países. Hay practicantes de Italia que se radicaron en Paraná y eligieron el dojo para continuar con su actividad, además de alumnos de Chile que realizan pasantías en la ciudad y también entrenan allí.

A ellos se suman deportistas de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Santa Fe, entre otros lugares. Para Gómez, esa diversidad es una muestra del momento que atraviesa la institución.

“Realmente es impresionante la cantidad de chicos que se están sumando. Tenemos chicos de todos lados. Todos los meses llegan chicos nuevos y eso nos pone muy contentos. El crecimiento del dojo ha sido impresionante”, destacó.

La propuesta, además, no se reduce al judo competitivo. El Dojo Pantera también cuenta con jujitsu y organiza sus horarios de acuerdo con los objetivos de quienes entrenan. Los competidores tienen espacios específicos de preparación, mientras que quienes practican judo sin intención de participar en torneos cuentan con otros turnos.

Con ese crecimiento como base, el desafío inmediato estará en los tatamis. Octubre, noviembre y diciembre marcarán una seguidilla de competencias que pondrá a prueba el trabajo realizado durante estos meses. Para el Dojo Pantera, será también una oportunidad para medir cuánto avanzaron sus representantes y seguir proyectando una estructura deportiva que ya comenzó a trascender los límites de Paraná.