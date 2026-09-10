La Marce Soñez presenta "El Convento del Bere Bere"

La Marce Soñez encabezará una comedia absurda y musical junto a un amplio elenco de artistas. La función será el viernes 9 de octubre en el Teatro 3 de Febrero

Humor, música, secretos y una buena dosis de disparates llegarán al Teatro 3 de Febrero de Paraná con “El Convento del Bere Bere”, el nuevo espectáculo encabezado por La Marce Soñez. La función será el viernes 9 de octubre, a las 21, y reunirá a un amplio elenco de artistas locales.

La historia comienza con tres mujeres que logran escapar del Bere Bere con 300.000 dólares . En busca de un lugar donde esconderse, terminan refugiándose en un convento y, para no ser descubiertas, deben convertirse en monjas. El problema es que el lugar se prepara para recibir nada menos que la visita de la Papisa.

La Marce Soñez llega a Paraná con una comedia de monjas, secretos y disparates

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A partir de esa situación se desencadena una sucesión de secretos, confusiones y situaciones absurdas que convierten al convento en el escenario de una comedia donde las apariencias duran poco y nadie parece ser tan santa como dice.

La propuesta combina humor, música y personajes disparatados, con una puesta que apuesta al entretenimiento y al juego colectivo. Junto a La Marce Soñez participarán Susana Librera, Luciana Mierez, Fio Millesi, Fabián Hollman, Juanchi Ottado, Gaara, Las Marteens, Keila, Elsa Medrano, Elías Orsini, Ema Gandolfo, Walter Grinovero y Jesús Rondán.

El espectáculo también contará con invitadas especiales, entre ellas Agustina Arias, Reina Heels y División X.

La función será el viernes 9 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 54, Paraná.

Las entradas para palcos y plateas tienen un valor de $25.000. Se pueden adquirir de manera online a través de Tikzet o en la boletería del teatro.

La venta presencial se realiza de martes a sábado, de 8 a 12 y de 18 a 20, únicamente en efectivo.