Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México

El mediocampista ofensivo Kevin Zenón cerró su etapa en Boca Juniors tras la aceptación de una oferta de seis millones de dólares por parte del Atlas de México.

Kevin Zenón cerró su etapa en Boca Juniors. Luego de largas negociaciones la dirigencia del Xeneize aceptó la oferta de seis millones de dólares. De esta manera, el mediocampista ofensivo se convertirá en nuevo refuerzo de Atlás de México en este mercado de pases.

El equipo dirigido por Hernán Crespo, que estaba interesado en el zurdo hace tiempo, mejoró las condiciones propuestas una vez consumada la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con San Pablo y finiquitó las tratativas con la dirigencia del elenco de la Ribera para quedarse con la totalidad de su pase.

Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

Boca conservaba el 80 por ciento de la ficha de Zenón y, en tanto, le ingresará una suma cercana a los 4.800.000 dólares, mientras que a Unión le corresponde el porcentaje restante de la operación.

Vale recordar que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme lo pagó aproximadamente 3.500.000 (más el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero) en 2024, con lo cual recupera la inversión realizada más de dos años atrás.

Las negociaciones de Boca y Atlas de México

Atlas ya había enviado una oferta de préstamo con opción de compra hace algunos días, pero desde Boca la habían rechazado. Sin embargo, las tratativas continuaron y las partes se acercaron a un punto en común: la venta definitiva, requisito que pretendía la dirigencia de La Ribera, ya sea de efecto inmediato o a futuro con una obligación.

Más allá de que en el último semestre tuvo más continuidad que con Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo en el pasado, Zenón no era prioridad para Rodolfo Arruabarrena y deseaba emigrar al exterior hace tiempo, motivos por lo cuales dio el visto bueno para ser transferido a México.

El paso de Kevin Zenón por el Xeneize

Kevin Zenón se sumó al elenco de la Ribera a inicios de la temporada 2024, procedente de Unión de Santa Fe. En total, disputó 92 partidos en Boca, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias.