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Talleres venció a Unión de Santa Fe y salió del fondo de la tabla

Talleres derrotó 2-1 al Tatengue y consiguió su segundo triunfo en el Clausura. Así, logró salir del fondo en la Zona A, puesto que ahora ocupa Central Córdoba.

12 de septiembre 2026 · 22:04hs
Talleres ganó de local ante Unión en el Kempes.

Talleres ganó de local ante Unión en el Kempes.

La jornada del sábado bajó el telón con el triunfo de Talleres de Córdoba 2-1 ante Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes. La T se aseguró la victoria y cortó una racha de cinco encuentros sin ganar.

En los primeros minutos, Talleres sostuvo la presión ofensiva en campo rival para impedir que Unión manejara la pelota. La insistencia tuvo resultado a los 39 minutos, cuando Agustín Álvarez Martínez recibió un pase de Federico Fattori y sacó un remate desde fuera del área que Matías Mansilla no pudo detener. Poco después, el delantero intentó ampliar la diferencia con una chilena, aunque su definición salió desviada. Durante el juego, el Tatengue reclamó un penal por un contacto de Ezequiel Unsain sobre Ignacio Malcorra en una acción de peligro, pero el árbitro no sancionó la falta.

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En el segundo tiempo el autor del primer tanto dispuso de dos remates para ampliar su cuenta personal, pero Mansilla respondió en ambas ocasiones. Marcelo Estigarribia tuvo un cabezazo que pudo significar el empate, aunque Unsain evitó la caída de su arco. A los 75 minutos, un error de Unión en la última línea permitió que Agustín Álvarez Martínez recuperara la pelota y asistiera a Valentín Depietri, quien definió para ampliar la ventaja de Talleres. A falta de un minuto para el final, el Tatengue descontó tras una secuencia de pases largos, Eric Ramírez ganó de cabeza y marcó el 2-1.

Cómo quedaron Talleres e Unión

El conjunto dirigido por Omar de Felippe, tras la salida de Jorge Sampaoli, cortó una racha de 5 partidos sin ganar, aunque se ubica en el 14° de la zona A con ocho puntos, mientras que en el acumulado marcha 16° con 34 unidades. Este resultado significó la segunda victoria del equipo en el segundo semestre luego del 3-0 contra Platense en la fecha 3. El próximo partido se enfrentará a Instituto el sábado a las 21:15.

El Tatengue, al contrario, registró una derrota luego de que hilvanó tres triunfos al hilo. El elenco conducido por Leonardo Madelón quedó en el sexto lugar de la zona A con 13 puntos. Al mismo tiempo, buscará meterse en la pelea por el ingreso a las copas internacionales en la Tabla Anual: se ubica 14° con 34 unidades. En la jornada siguiente recibirá a Independiente el sábado a partir de las 16:45.

Talleres Unión Torneo Clausura
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