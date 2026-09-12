Mes de prevención del suicidio: "Hablar salva"

“Tienen que saber que hay gente que nos ama. Aunque pasen cosas que nos hagan creer que no”. Uno de los temas más delicados en lo social es el tema en agenda en este septiembre amarillo: el mes de la prevención del suicidio .

Con un gran cielo nublado acompañando el clima social, este sábado se marchó por la salud mental. Decenas de paranaenses se reunieron en la Plaza de las Colectividades alrededor de las 16.30 para marchar por la vida: “Hablar salva” , rezaban muchos de los carteles que se podían ver a lo lejos. Cada uno de los caminantes tenía una prenda, un globo, un cartel, algo que reflejaba el color amarillo característico del mes de septiembre. “Estar presente puede salvar una vida”.

Muchos de los participantes hicieron hincapié en la importancia de pedir ayuda en casos donde la tristeza y la depresión prevalecen y no se encuentra una salida. Pero también, en ser personas generosas y empáticas con el otro para ser, quizás, la presencia que una persona en una situación vulnerable necesita.

Pedir ayuda

Psicólogos presentes consideraron de gran importancia entendernos como seres en sociedad y no “como islas individuales” para poder afrontar la vida y las adversidades, profesional de la salud y psicóloga, expresó que “esta es una manera de visibilizar que la vida vale y que podemos ayudar en comunidad” y Emanuel Cáceres, de la Secretaría Científica del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, explicó que esta iniciativa surgió desde el Colegio y en conjunto de la Municipalidad de Paraná como modo de “visibilizar la problemática de salud pública y no pensarnos como islas”.

Cuando se trata de la vida es imposible obviar que la religión juega un papel fundamental. Muchos encuentran el refugio que tanto necesitan para sobrevivir (en su sentido más literal): “Marchamos por la vida. Sabemos que hay muchas personas en su soledad, problemas y depresión no encuentran una salida a lo que están viviendo pero siempre hay alguien que escucha y ayuda. Principalmente Dios y siempre hay una oportunidad de vivir”, explicaron. “Marchamos por las personas que no pudieron ser escuchadas y por las personas que hoy en día quieren ser escuchadas. Quieren hablar y realmente necesitan esta ayuda. De que nosotros estemos presentes”, dijo a UNO una de las participantes y otra compañera agregó que “no están solos y pueden transitar este camino junto a muchos jóvenes que si apostamos por la vida”.

Marcha por la vida

“Marcho para concientizar que en momentos difíciles de la vida puede buscar ayuda. En mi caso particular, mi hermano se suicidó cuando tenía 23 años y después de eso nuestra vida no fue la misma. Yo me dedico como enfermera en salud mental a la prevención en las escuelas y hablar con los gurises de las emociones. Pienso mucho en los varones y cómo deben aprender a pedir ayuda. Que no se guarden sus sentimientos”, dijo una participante y agregó: “El 80% de los suicidios son de varones. Y no solo marcho por mi hermano. Creo que cuando hacemos esto como sociedad, estamos tendiendo lazos”. Finalmente, niños que participaron en la emotiva jornada plantaron un árbol mientras se leyó una carta especial: “No estás solo”, fue el principal mensaje.