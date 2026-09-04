Los ceramistas llegan a Paraná: talleres, charlas y construcción.

Más de 120 participantes compartirán saberes, prácticas y expresiones, con un horno comunitario como eje central en barrio Mitre de Paraná.

El Primer Encuentro Regional de Ceramistas se realizará este viernes y sábado en el Complejo Comunitario de barrio Mitre, con una programación que reunirá a más de 120 participantes. Talleres, charlas, demostraciones, música, propuestas para las infancias y una feria formarán parte de una iniciativa que busca poner en valor la cerámica como expresión cultural, oficio y herramienta de encuentro.

La actividad tendrá como eje la construcción colectiva de un horno cerámico a leña. La tarea estará coordinada por integrantes del Movimiento Hornos Sin Fronteras, que compartirán conocimientos sobre materiales, técnicas de edificación, circulación del calor, tiraje, condiciones de seguridad y utilización posterior.

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Actividad en Paraná

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras. El objetivo es recuperar vínculos históricos de la capital entrerriana con el barro, los minerales, los oficios y la producción, además de fortalecer el corredor cultural de la zona.

El coordinador de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Matías Dassetto, destacó el trabajo conjunto entre el Estado municipal y distintos sectores artísticos. “Es un trabajo con la comunidad, con distintos sectores del ambiente artístico, así que estamos muy contentos desde la Municipalidad de trabajar mancomunadamente y transversalmente con las distintas áreas”, expresó.

Por su parte, el director del Complejo Comunitario de barrio Mitre, Rómulo Vidal, resaltó la respuesta de los ceramistas a la convocatoria y destacó la importancia de la obra para la comunidad. “Van a ser dos jornadas muy intensas”, señaló.

Cronograma del viernes y sábado

Este viernes, actividades comenzarán a las 9. El taller de Rakú continuará en la tarde; Cerámica Chaná se desarrollará durante la mañana, mientras que el modelado completará la propuesta.

La agenda incluirá talleres de Rakú y Cerámica Chaná, una propuesta de modelado de utilitarios y platos inspirados en los irupés del Paraná, y una demostración de torno alfarero. A las 18 de hoy se realizará el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”, destinado a intercambiar conocimientos sobre cerámica, identidad, patrimonio, geología y territorio. Participarán especialistas y referentes de la cultura local y regional.

El sábado continuará la construcción del horno desde las 9 y, entre las 10 y las 18, funcionará una muestra y feria de ceramistas de la región. Allí se podrán conocer producciones, adquirir piezas y acercarse a los procesos que intervienen en la elaboración artesanal.

También se retomarán los talleres de Cerámica Chaná y modelado de utilitarios. Habrá una capacitación de Engobe, inspirada en el estilo de Artemio Alisio, y una actividad destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, con acceso libre y gratuito.

La convocatoria busca vincular generaciones y saberes en torno a una práctica que combina creatividad, conocimiento técnico y pertenencia territorial. El horno será también un punto de partida para nuevas propuestas.

Con esta primera edición, Paraná suma una instancia regional destinada a visibilizar a los trabajadores de la cerámica y promover el intercambio entre productores, artistas, instituciones y público. La iniciativa apunta a dar continuidad al oficio y ampliar la circulación de propuestas culturales en la ciudad.

La construcción del horno tendrá además una dimensión que excede lo artesanal: quedará instalada como un recurso de uso comunitario para futuras experiencias. La infraestructura permitirá desarrollar nuevas producciones, capacitaciones y encuentros, y funcionará como un espacio permanente para transmitir técnicas, recuperar conocimientos y generar proyectos vinculados con la cerámica.