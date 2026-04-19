Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Dos Orillas

Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

En el predio Toribio Ortiz, el local superó a Estudiantes Blanco y alcanzó a El Quillá en la cima de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas.

19 de abril 2026 · 22:02hs
El equipo paranaense se ilusiona con pelear seriamente el Torneo Dos Orillas. 

Hockeyamill

El equipo paranaense se ilusiona con pelear seriamente el Torneo Dos Orillas. 

Se disputó parcialmente la quinta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). La novedad fue que Talleres Rojo quedó como uno de los líderes de la competencia.

Como local, en el predio Toribio Ortiz, derrotó a Estudiantes Blanco y alcanzó en la cima de la tabla a El Quillá Azul, que no pudo disputar su partido ante Rowing.

Paracao Azul y Talleres Rojo se midieron por la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas.

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres Blanco recibirá a La Paz Hockey por la Zona Ascenso B 1 del Torneo Dos Orillas.

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Los resultados del estamento principal fueron: Estudiantes Negro 4-Universitario de Santa Fe 2, Banco Provincial 5-CRAI Azul 3,Rowing Azul-El Quillá Azul fue suspendido por problemas en el sistema de riego de la cancha del Remero, Talleres Rojo 3-Estudiantes Blanco 1, Santa Fe RC Azul 2-Paracao Azul 2 y La Salle 1-Alma Juniors 1.

Las posiciones son El Quillá y Talleres Rojo 12 puntos; La Salle 11; Rowing Azul 9; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 8; CRAI Azul 6; Alma Jrs 2; Paracao Azul y Estudiantes Blanco 1; Universitario SF 0. *Los dos primeros juegan una final por el campeonato.

La sexta fecha será: Universitario-Alma Juniors, Paracao-La Salle Jobson, Estudiantes Blanco-Santa Fe RC, El Quillá-Talleres, CRAI-Rowing, Estudiantes Negro-Banco Provincial.

En el Ascenso del Torneo Dos Orillas

También hubo actividad en la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas, que, al igual que en el estamento principal, tampoco pudo jugarse de manera completa.

Por el Ascenso B1 los resultados fueron: El Quillá Blanco-Argentino de San Carlos, Unión Agrarios Cerrito 2-Unión 1, La Paz Hockey 0-Capibá 3, Tilcara 2-Talleres Blanco 2 y Colón 0-Santa Fe RC Blanco 2.

Y por el Ascenso B2: Diamantino-Estudiantes Amarillo (postergado), Santa Fe RC Rojo-Rowing Blanco, Colón de San Justo 2-CRAR 1 y CRAI Blanco 0-El Quilla Amarillo 4.

Torneo Dos Orillas Talleres Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped
Noticias relacionadas
Caballú de La Paz se trajo el trofeo desde la Capital del Citrus.

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Atlético Paraná no le tuvo piedad a Argentino Juniors en la segunda de la Liga Paranaense.

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

La Unión volverá a jugar este martes.

La Unión de Colón quedó a un paso de la clasificación en la Liga Argentina

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Ver comentarios

Lo último

Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Ultimo Momento
Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

Policiales
Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Ovación
Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

La provincia
Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Dejanos tu comentario