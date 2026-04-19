Talleres Rojo es uno de los líderes del Torneo Dos Orillas de Damas

En el predio Toribio Ortiz, el local superó a Estudiantes Blanco y alcanzó a El Quillá en la cima de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas.

El equipo paranaense se ilusiona con pelear seriamente el Torneo Dos Orillas.

Se disputó parcialmente la quinta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas , certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). La novedad fue que Talleres Rojo quedó como uno de los líderes de la competencia.

Como local, en el predio Toribio Ortiz, derrotó a Estudiantes Blanco y alcanzó en la cima de la tabla a El Quillá Azul, que no pudo disputar su partido ante Rowing.

Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Los resultados del estamento principal fueron: Estudiantes Negro 4-Universitario de Santa Fe 2, Banco Provincial 5-CRAI Azul 3,Rowing Azul-El Quillá Azul fue suspendido por problemas en el sistema de riego de la cancha del Remero, Talleres Rojo 3-Estudiantes Blanco 1, Santa Fe RC Azul 2-Paracao Azul 2 y La Salle 1-Alma Juniors 1.

Las posiciones son El Quillá y Talleres Rojo 12 puntos; La Salle 11; Rowing Azul 9; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 8; CRAI Azul 6; Alma Jrs 2; Paracao Azul y Estudiantes Blanco 1; Universitario SF 0. *Los dos primeros juegan una final por el campeonato.

La sexta fecha será: Universitario-Alma Juniors, Paracao-La Salle Jobson, Estudiantes Blanco-Santa Fe RC, El Quillá-Talleres, CRAI-Rowing, Estudiantes Negro-Banco Provincial.

En el Ascenso del Torneo Dos Orillas

También hubo actividad en la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas, que, al igual que en el estamento principal, tampoco pudo jugarse de manera completa.

Por el Ascenso B1 los resultados fueron: El Quillá Blanco-Argentino de San Carlos, Unión Agrarios Cerrito 2-Unión 1, La Paz Hockey 0-Capibá 3, Tilcara 2-Talleres Blanco 2 y Colón 0-Santa Fe RC Blanco 2.

Y por el Ascenso B2: Diamantino-Estudiantes Amarillo (postergado), Santa Fe RC Rojo-Rowing Blanco, Colón de San Justo 2-CRAR 1 y CRAI Blanco 0-El Quilla Amarillo 4.