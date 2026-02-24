Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Dos Orillas

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

La Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista dio a conocer las zonas y el formato de esta edición del Torneo Dos Orillas femenino.

24 de febrero 2026 · 14:47hs
La Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista (FEH) publicó cómo se jugará la edición 2026 del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen que organiza de manera conjunta con la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). La competencia iniciará el 14 de marzo.

El formato será todos contra todos, a una rueda. Competirán en las categorías Primera, Reserva, Sub 19, Sub 16, Sub 14 y Sub 12 (esta última en modalidad formativa, es decir sin tablas).

Los dos mejores equipos de la Zona Campeonato disputarán la Súper Final por el título, los que finalicen 9° y 10° jugarán por la Permanencia (lo que sería una especie de Promoción), mientras que el 11° y el 12° descenderán.

Mientras que los equipos que sumen más puntos en las Zona Ascenso B 1 y Zona Ascenso B 2 serán los que subirán de categoría para el 2027 –siempre y cuando cuenten con equipos en todas las categorías–. Los segundos en esos grupos jugarán por la Permanencia con los de la división superior.

Los equipos del Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Zona Campeonato: El Quillá Azul, CRAI, Estudiantes Negro, Banco Provincial, Rowing A, Talleres Rojo, Santa Fe RC Rojo, La Salle, Alma Juniors, Paracao Azul, Estudiantes Blanco y Universitario de Santa Fe.

Zona Ascenso B1: Tilcara, Colón de Santa Fe, Santa Fe RC Azul, Talleres Blanco, Capibá, Unión de Santa Fe, Argentino San Carlos, Unión Agrarios Cerrito, La Paz Hockey y El Quillá Blanco.

Zona Ascenso B2: Colón de San Justo, CRAI Blanco, El Quillá Amarillo, CRAR de Rafaela, Rowing B, Estudiantes Amarillo, Atlético Franck, Paracao Amarillo y Santa Fe RC Blanco.

